Лукашенко пояснив, для чого просив у Путіна ядерну зброю

Під час зустрічі з російським диктатором Путіним самопроголошений президент Білорусі просив надати Мінську ядерну зброю. Лукашенко пояснив, що причиною цього стали "дії Заходу".

Таку заяву Олександр Лукашенко зробив під час промови напередодні білоруського Дня незалежності. Про це повідомляють білоруські пропагандистські ЗМІ.

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Лукашенко каже, що просив зброю через Польщу

Олександр Лукашенко заявив, що причиною того, що він просив ядерну зброю у Путіна стало те, що нібито Польща попросила таку ж зброю в США.

Самопроголошений президент буквально залякує білорусів тим, що Польща нібито хоче завдати ядерного удару по Білорусі або Росії. Тому цим він й аргументує рішення просити ядерну зброю в Путіна. Однак білоруський диктатор каже, що він просить не надати озброєння, а повернути його, оскільки після розпаду СРСР Білорусь передала свій ядерний потенціал Росії.

Ця теза у переговорах і ця тема з президентом Росії з'явилася після того, як поляки звернулися до американців та попросили їх привезти їм ядерну зброю до Польщі. Тоді я президенту Путіну сказав: чому ми вдаємо, що нічого не відбувається? Ми довго консультувалися і дійшли висновку, що ми маємо бути готовими для того, щоб протягом доби відповісти дзеркально їм. Для цього треба підготуватись,

– заявив Лукашенко.

А потім пішли вже звичні тези про те, що Білорусь нікому не погрожує і нікого не шантажує. Росію білоруський диктатор назвав "братською", що й не дивно з огляду на те, що з території Білорусі росіяни наступали на Київщину та завдають ракетних ударів по Україні.

Лукашенко просив ядерну зброю в Путіна

Під час зустрічі з Лукашенком Путін заявив про надання Білорусі партії комплексів "Іскандер-М". При цьому російський диктатор акцентував, що вони можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси. Однак конкретно про надання ядерних боєприпасів Білорусі мова не йшла, але такої можливості не виключають.

Водночас Лукашенко заявив про нібито обладнанням країнами НАТО своїх літаків ядерною зброєю. Тому самопроголошений президент попросив Путіна зробити те саме для Білорусі.

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