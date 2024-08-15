"Червоні кнопки вже всі понатискали": Лукашенко знову заговорив про ядерну зброю

Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко знову заговорив про використання ядерної зброї. Зокрема, він зауважив, що "червоні кнопки вже всі понатискали" і залишилося натиснути лише одну.

Він також в черговий раз пригрозив західним країнам, якщо ті захочуть напасти на Білорусь. Про це пишуть білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чи готовий Лукашенко натиснути "червону кнопку"

На запитання про те, чи готовий Лукашенко натиснути "червону кнопку" він відповів, що "червоні кнопки" уже докола понажимали".

По периметру Білорусі та Росії вже натискали "червоні ці кнопки". Залишилося тільки "найчервонішу" натиснути. Тому в моральному відношенні, напевно, нам із Путіним, приймаючи такі рішення, так навіть уже якось і незручно про це говорити,

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент також пригадав, що вже попереджав країни Заходу, що Білорусь не збирається використовувати жодної зброї, доки ніхто не захоче перетнути кордон.

До слова, Лукашенко також закликав Україну та Росію до мирних перемовин. На його думку, війна в Україні буцімто має "американське походження".