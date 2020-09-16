Олександр Лукашенко заявив, що важливим завданням є те, щоб "за політичними авантюрами і продажною риторикою постійно мінливих еліт" не втратити братський народ України. Президент Білорусі не хоче, аби зв'язок між країнами зруйнувався.

Білорусі потрібно не втратити братський народ України за політичними авантюрами та "продажною риторикою постійно мінливих еліт", заявив Олександр Лукашенко, пише "Белта". Читайте також: Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях і роботі на США Духовний зв'язок наших народів не має дати тріщину,

– зазначив Лукашенко. За його словами, все можна поправити – економіку, товарообіг, дипломатичні відносини, однак не взаємозв’язок. Що цьому передувало Раніше Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій на адресу Білорусі. Він також висловив жаль щодо того, що Київ приєднався до західних сателітів і не визнає результати президентських виборів.

Офіс Президента офіційно заявив, що позиція Києва викликала особисту образу керівництва Білорусі, що позначається на міждержавному рівні.

Раніше Лукашенко звинувачував українців в організації та підбурюванні до масових протестів у Білорусі. Його силовики навіть виявляли "міфічних" націоналістів з "Правого сектору" серед демонстрантів.

15 вересня Верховна Рада ухвалила спільну заяву стосовно подій у Білорусі. Її підтримали 228 парламентарів. В ухваленому документі мовиться про те, що Рада не вважає президентські вибори в Білорусі ані вільними, ані чесними. Зверніть увагу! Білорусь попросила у Росії нову зброю. Лукашенко пояснив, що вона потрібна для зміцнення безпеки "союзної держави".