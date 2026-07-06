Лукашенко знайшов нового "винуватця" війни Росії проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре здивував заявою. Він звинуватив "міжнародну партію війни" у війні Росії проти України.

Про це Лукашенко заявив під час церемонії вшанування випускників військових навчальних закладів.

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Що відомо про заяву Лукашенка?

Лукашенко заявив, що Європейський Союз, попри декларації про прихильність до миру, нібито взяв курс на мілітаризацію, витрачаючи мільярди на закупівлю озброєнь та нагнітаючи "істерію" навколо "загрози зі сходу".

За його словами, головним осередком напруженості в регіоні залишається війна в Україні, а її продовження нібито вигідне міжнародній "партії війни", яка, за його твердженням, прагне затягнути протистояння.

Те, що війна триває в Україні, – це погано. Ми є прихильниками мирного врегулювання всіх питань. Але, як я вже сказав, міжнародна "партія війни" цього не хоче,

– заявив Лукашенко.

Усю провину президент Білорусі переклав на "партію війни", проте деталі розголошувати не став та не назвав, хто саме за нею стоїть.

Лукашенко заявив, що не відправить своїх військових на війну в Україну

Олександр Лукашенко вийшов із новою заявою про війну в Україні. Він каже, що білоруси не хочуть воювати, але "й перед ворогом не схилятимуть голови".

Білоруський лідер запевнив своїх військових, що не відправить їх "у цю бійню" проти України.

Він заявив, що Білорусі не потрібна війна, а бойові дії в Україні є негативним явищем. За його словами, Мінськ виступає за мирне врегулювання, однак цьому, як він стверджує, перешкоджає міжнародна "партія війни".