Лукашенко "продає легенду", що Україна атакувала Білорусь 23 лютого, – лідер опозиції

Інформація про провокації Білорусі та Росії з'являлась публічно і непублічно упродовж місяців. Олександр Лукашенко намагався нав'язати суспільству, ніби Україна планує напад.

Так самопроголошений президент хотів "продати свою легенду". Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко.

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Яку історію "продає" Лукашенко

За його словами, вже кілька тижнів Лукашенко поширював фейки, що Україна нібито планує направити диверсійні групи, націоналістів, бойовиків, щоб дестабілізувати ситуацію на кордонах.

Риторика самопроголошеного президента нагніталася. Вкотре він почав про це говорити вчора, 10 березня, зібравши генералітет: Лукашенко розмовляв із ними понад 2 години.

Лукашенко хоче спровокувати білоруську армію

Упродовж цього часу Лукашенко "продавав" історію, ніби націоналістичні найманці рухаються вздовж лінії Білорусі з Україною до ЧАЕС, щоб використати брудну ядерну бомбу. Так вони хотіли спровокувати білоруську армію увійти на територію України.

Він сам заявив сьогодні (11 березня – 24 канал), що першу атаку здійснила навіть не Росія, а режим Лукашенка – 23 лютого, завдаючи кілька ракетних ударів з території Білорусі по території України,

– наголосив Латушко.

Попри те, що риторика Лукашенка виглядає як психіатрична клініка, яку може сприймати тільки людина без інтелекту чи несповна розуму, він продовжує "продавати" таку історію в білоруське суспільство.

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Білоруси не купляться на легенду

"Я чітко розумію, що це спланована операція російських збройних сил спільно зі спецслужбами Білорусі. Ми знаємо про те, що секретаріат ради безпеки на чолі з генералом Олександром Вольфовичем, які підпорядковуються Миколі Патрушеву, роблять все скоординовано", – зауважив лідер опозиції.

Такі дії роблять для того, щоб легендувати перед білоруським суспільством, чому Лукашенко вводить збройні сили і чому вмиратимуть білоруські військові.

"Мовляв, Україна планувала на нас напасти 23 лютого і Україна напала 11 березня. "Продати" це не вийде", – сказав опозиціонер.

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