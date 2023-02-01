Дамо допомогу, але вам її не треба, – як Лукашенко продовжує маневрувати перед Путіним

Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до додаткової допомоги Росії у війні проти України. Цю заяву самопроголошений президент зробив у столиці Зімбабве – Хараре.

Лукашенко суперечить сам собі

Лукашенко залишається практично ізольованим на міжнародній арені. З політиком, який перетворив свою країну на плацдарм для російської агресії проти України, ніхто не хоче розмовляти. Однак у Зімбабве Лукашенку готові тиснути руку.

Читайте також Як Україні вдалося відтермінувати сплеск мобілізації у Росії

Відомим є співробітництво двох країн, економіка яких перебуває у маргінальному стані, у сільському господарстві, а також у постачанні Білорусі сільгосптехніки.

Коли Лукашенко сказав, що його країна готова надати додаткову допомогу для Росії, то зауважив, що, на його думку, зараз Росія ніякої додаткової допомоги не потребує.

Так білоруський очільник знову продемонстрував, що готовий маневрувати у непростих взаєминах з власним спонсором і покровителем Владіміром Путіним.

Чому Лукашенко крутить Путіну голову

З одного боку без підтримки Путіна Лукашенку навряд чи вдалося б утриматися при владі. Цього одіозного політика ненавидить власний народ й бажає якнайшвидшого закінчення його перебування на посаді президента.

З іншого боку Лукашенко не хоче ризикувати участю білоруської армії у війні проти України. Він побоюється, що смерть багатьох білорусів на цій війні викличе негативні реакції в білоруському суспільстві. Тоді білоруси перестануть зважати на силовий апарат Лукашенка і Путіна, а можуть постати проти диктатора навіть у несприятливих умовах.

От тому він і маневрує у ситуації, яка склалася у російсько-білоруських взаєминах.