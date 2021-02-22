Лукашенко уважно конспектував виступ Путіна: два президенти зустрілися у Сочі

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко поїхав у Сочі до Путіна. Вони провели спільну пресконференцію, де Лукашенко був настільки уважним, що навіть занотовував сказане президентом Росії.

Лідери двох країн зібралися, аби обговорити розвиток білорусько-російських відносин. У колі дискусії і спільне реагування на виклики, зокрема у сфері військової безпеки, пише пролукашенківське ЗМІ Белта.

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Про що говорили Путін і Лукашенко

Про те, як чудово зібратися разом

На самому початку зустрічі Путін відзначив: нині рідкість, коли лідер держав зустрічаються віч-на-віч. Вочевидь, йдеться про те, що сучасне спілкування і міжнародні зустрічі перейшли у формат онлайну. Лукашенко відповів, що вони продовжать спілкуватися у такому руслі, бо ж "близькі люди".

Серйозні переговори в звичайному одязі – це говорить про те, що ми просто близькі люди, у нас дуже близькі народи і країни. І ми цілком можемо в будь-якій формі обговорювати наші серйозні проблеми,

– сказав Лукашенко.

І справді варто відзначити: на зустрічі лідери обох країн були без офіційних костюмів і краваток.



Зустріч без краваток / Фото пресслужби президента РФ

Про те, як багато Росія інвестує в Білорусь

Той рівень взаємодії, стратегічного партнерства, союзництва між країнами підтверджується і надалі. Як сказав Путін, Росія залишається найбільшим торгово-економічним партнером Білорусі – близько 50 відсотків. "Ми найбільший інвестор – понад чотирьох мільярдів доларів проінвестовано російськими партнерами в білоруську економіку", – сказав Путін.

Про близькі зв'язки і молодь, яка переїжджає до Росії

Путін відзначив: білоруси і росіяни – дуже близькі люди і близькі народи. "Культура, мова, релігія, історія спільна, причому не тільки заснована на героїчному, відносно недавньому минулому, Великій Вітчизняній війні, а й що йде глибоко своїм корінням в століття", – блиснув ерудицією Путін.

Водночас підкреслив: багато молоді в Білорусії вибирають російські вузи, "щоб отримати путівку в життя і отримати хорошу професію".

Лукашенко конспектував виступ Путіна

Під час того, як Путін виступав зі своєю промовою, Лукашенко уважно її слухав та нотував. ФРагмент відповідного відео з'явився на телеграм-каналі PavlovskyNews. На кадрах видно, що Лукашенко зосереджено нотує щось у блокнот, коли Путін розповідає про якість білоруських продуктів і спільність культури між Росією і Білоруссю.

Спільне катання на лижах

Опісля пресконференції та офіційних переговорів Путін і Лукашенко домовилися про обід і спільне катання на лижах. Журналісти відзняли, як обоє з них у лижному екіпіруванні попрямували на траси.

Кататимуться Лукашенко і Путін на Красній поляні.