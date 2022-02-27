Лукашенко вирішує, чи брати участь у війні проти України, – Центр оборонних стратегій

Білорусь допомагає Росії у війні проти України та вбивстві мирних українців. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко останніми годинами думає про активну участь його армії у бойових діях.

Припущення про те, що Лукашенко вирішує участь білоруської армії у війні проти нашої держави висловили у Центрі оборонних стратегій. Така ймовірність дуже велика, повідомляє 24 канал.

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Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко в найближчі години ухвалює рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Росія проти України,

– заявили у відомстві.



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