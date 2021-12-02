Лукашенко розказав байки про "сотні могил біженців" на польській стороні
Джерело:Belta
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре відзначився цинічною фейковою заявою. Цього разу він розповідав про "братські могили мігрантів" у польських лісах.
За словами Олександра Лукашенка, мігрантів нібито хоронять небайдужі поляки. Про це самопроголошений президент заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісєльову.
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Польща буцімто приховує цю інформацію
Олександр Лукашенко переконаний, що Польща буцімто приховує інформацію про сотні загиблих мігрантів, трупи яких небайдужі люди знаходять в лісах та хоронять в безіменних могилах.
Там, вибачте, валяються трупи. І небайдужі поляки шукають цих людей у лісах і ховають. Тому ось справді безіменні могили,
– заявив Лукашенко.
Не менш дивною заявою самопроголошеного президента стало те, що міжнародні спостерігачі та журналісти з польської сторони кордони не працюють. Вони лише є з білоруського боку.
Інші заяви Лукашенка в інтерв'ю Кісєльову
- Під час інтерв'ю російському пропагандисту самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився низкою дивних та фейкових заяв. Серед них і такі, що стосуються України.
- Лукашенко заявив, що український півострів Крим є нібито "де-факто і де-юре російським". Крім того, він додав, що хоче з Путіним відвідати Севастополь.
- Щодо самої окупації, Лукашенко заявив, що українські військові "самі попросили про допомогу", щоб Росія "врятувала Крим".
- Також на думку самопроголошеного президента, Україна буцімто "постачає зброю" мігрантам, щоб ті атакували польський кордон.
- Щодо того, як мігранти потрапили в Білорусь, Лукашенко заявив, що їх буцімто привезли чеченці.