Лукашенко розробив "план Б"

Важко бути диктатором без нафти. Навіть Лукашенку очевидно, що після жорстких санкцій ЄС справа у Білорусі йде до жорсткої валютної кризи. Вся надія на допомогу Росії. Далі читайте російською.

Ну, а если что-то пойдет не так, то разработан "план Б" – вступил в действие указ, позволяющий вводить драконовские ограничения на валютные операции, вплоть до принудительной конвертации валюты на счетах юрлиц и полного запрета на покупку валюты.

Не пропустите Украину нужно вернуть силой: что задумал Путин

Да, трудно принимать идиотские решения, если у тебя нет нефти и газа. Что сойдет с рук Путину, необязательно выйдет у Лукашенко.

Помните старый анекдот?

Заяц: ворона, а что ты делаешь?

Ворона (на дереве): балдею...

Заяц: а можно с тобой вместе?

Ворона: конечно.

Интересно Пафосное зрелище изобличило проблемы России

Заяц улегся под деревом и начал балдеть. Тут бежит волк и хватает зайца.

Заяц (с обидой): Ворона, а ты же говорила — можно!

Ворона (наставительно): Чтобы хорошо балдеть, надо высоко сидеть.

Лукашенко решил действовать по примеру Путина / Фото 24 канал