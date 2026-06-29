Режим в агонії: чому після зустрічі з Путіним Лукашенко поїхав у Китай

Зустріч Путіна і Лукашенка тривала близько двох діб, але Кремль не анонсував її заздалегідь, а повідомив постфактум. До того ж одразу після зустрічі Лукашенко вилетів до Китаю.

Політтехнолог Тарас Загородній сказав 24 Каналу, що ця поїздка може бути спробою білоруського диктатора отримати гарантії безпеки для себе й родини, оскільки тільки Пекін реально здатен вплинути на Путіна.

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Чи може Китай завадити Путіну втягнути Білорусь у війну?

У Білорусі 2026-й та 2027-й оголошено роками співпраці з Китаєм. В країні має запрацювати індустріальний парк "Великий камінь", який до 2030 року має забезпечити 120 тисяч робочих місць. Ймовірно, Пекін дав сигнал, що ескалація в Білорусі йому не потрібна. Загородній зауважив, що питання нестабільності регіону – це по суті питання, чи залишиться при владі сам Лукашенко.

Його поїздку до Китаю політтехнолог трактує як пошук гарантій захисту – звернувши увагу навіть на те, що на одному фото Лукашенко зустрічався з представником Китаю не в костюмі, а в спортивному вбранні.

Росіянам територія Білорусі потрібна для подальших провокацій, і саме через цей тиск Лукашенко шукає підтримки в Пекіна. За словами експерта, навколо зустрічі багато таємниць, а швидкий виліт може свідчити про те, що він мав повідомити Пекін про результати розмови з Путіним.

Це ознака агонії путінського режиму. Вони шукають чим відповісти: або ескалацією, атакою на Європу, Казахстан чи Вірменію, бо країна просто валиться. Проблеми з паливом, звільнення працівників – ця модель може масштабуватися по всій Росії. Криза в Криму наростає, і це модель того, що може відбуватися в багатьох регіонах Росії,

– наголосив політтехнолог.

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