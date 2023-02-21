Мабуть, бояться Путіна: Лукашенко зібрався формувати "народне ополчення" на 150 тисяч людей

Алєксандр Лукашенко надумав створювати в Білорусі так зване "народне ополчення". Каже, що воно "потрібне" для захисту.

Від кого вони мають захищатись самопроголошений президент Білорусі не каже. Тільки запевняє, як пишуть пропагандисти, що у "ополчення" можуть увійти навіть жінки та ті, хто не вміє тримати зброю в руках, інформує 24 Канал.

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Що відомо про "ополчення" Лукашенка

Я вже не раз казав: кожен чоловік (та й не лише чоловік) повинен уміти, як мінімум, поводитися зі зброєю. Хоча б для того, щоб у разі потреби захистити свою сім'ю, свій будинок, рідний куточок землі та, якщо знадобиться, країну, без якої не буде ні куточка, ні вдома, нічого іншого,

– каже Лукашенко.

Далі так званий міністр оборони країни Віктор Хренін перелічує, що нібито, в умовах воєнного стану це "ополчення" повинне:

підтримувати правопорядок на територіях, які найменшою мірою будуть охоплені органами внутрішніх справ та військами;

дати громадянам Білорусі, яких не мобілізують, можливість брати участь в "обороні" країни.

Також Хренін розповідає, що так зване "народне ополчення" має формуватись на місцях. Керувати ним має губернатор, голова райвиконкому, сільської ради спільно із представниками так званого Міністерства внутрішніх справ, насамперед – дільничні на місцях.

Причому в Хреніна немає обмеження щодо того, хто може вступати в так зване "ополчення" Лукашенка. Він, подібно до Путіна, не перебирає людьми. Так, туди може увійти:

мобілізаційний ресурс, який перебуває на обліку у військових комісаріатах. Адже, мовляв, не всіх зачепить мобілізація;

перш за все – люди, які вже навчені та вміють володіти зброєю;

ті люди, які не пройшли військового вишколу, у тому числі – жінки.

Набрати Лукашенко планує 100 – 150 тисяч людей. Також вони цинічно кажуть, що не виключено, що "добровольців" може бути більше. Всі вони мають жити вдома та працювати. Їх призначають для "виконання завдань у тому місці, де сформовані".

Хренін заявив, що списки "народного ополчення" складуть вже зараз. З ними також будуть проводити "контрольні, перевіркові заходи". У Лукашенка запевнили, що цих "ополченців" можуть навчити у короткий проміжок часу.

Загалом, вважаю, що народне ополчення, яке ми створюємо, доповнить та підвищить можливість тієї ж територіальної оборони та покращить якість виконання завдань із забезпечення захисту нашої країни,

– заявив Хренін.

За його даними, цим людям видадуть зброю. Також у них буде екіпірування та засоби зв'язку.