Ставка на Путіна була фатальною: навіщо Лукашенко вигадав "пакт про ненапад" з Україною

Алєксандр Лукашенко неочікувано заговорив нібито Київ пропонував Мінську укласти "пакт про ненапад". Ймовірно, самопроголошений президент Білорусі хоче, щоб Україна заступилася за нього.

Ймовірно, Лукашенку здається, що він зможе зробити себе жертвою та переконати Київ стати на його бік. Таку думку 24 Каналу озвучив радник лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Лукашенко хоче, щоб Київ за нього заступився

Білоруський опозиціонер зазначив, що для Лукашенка ставка на Путіна на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була фатальною. Він думав, що це буде швидка війна й через три дні "вони з Путіним маршуватимуть на Хрещатику". Однак їхнім мріям не судилося стати реальністю.

Зараз самопроголошений президент Білорусі є найслабшою ланкою усієї путінської машини. На думку Вячорки, режим Лукашенка почне розпадатися ще до завершення війни та перемоги України.

Лукашенко це розуміє, тому намагається створити собі якусь додаткову лазівку або гарантію, що у якийсь критичний момент Київ його не посадить на лаву підсудних на трибуналі, а скаже: "Так, Алєксандр, ми тебе вибачаємо, ти ж теж жертва". Думаю, що розрахунок йде на це,

– припустив білоруський опозиціонер.

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У Лукашенка майже не лишилося поля для маневру

Сьогодні у самопроголошеного білоруського лідера майже не залишилося поля для політичного маневру. Раніше він намагався будувати діалоги із Заходом через МЗС країни, покійного очільника відомства Владіміра Макея та чинного міністра закордонних справ Білорусі.

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Однак при цьому Лукашенко не хоче нічого робити. Він хоче, щоб з ним спілкувалися і при цьому не хоче звільняти політичних в'язнів, яких зараз майже 5 тисяч у білоруських тюрмах.

Поле для маневру є супермаленьке. Лукашенку ніхто не вірить, навіть якщо він зараз почне закликати до діалогу – ніхто не прийде на цей діалог,

– зазначив білоруський опозиціонер.

На його думку, самопроголошений президент Білорусі розчарувався в західних країнах. Тож тепер, ймовірно, намагатиметься шукати союзників в Україні.

Чи дотисне Путін Лукашенка, щоб Білорусь офіційно вступила у війну

У публічному просторі Владімір Путін не говорив про участь білоруських військових у війні Росії проти України. Так, Білорусь проводить навчання для мобілізованих, ремонтує російську техніку та лікує окупантів, але офіційно ніхто не висловлювався про участь білорусів у війні.

Вони розуміють, що білоруські військові не лояльні до російської армії. Крім того, вони не готові, не мають досвіду та недоукомплектовані,

– сказав Вячорка.

На його думку, у Путіна та Лукашенка немає такого плану, оскільки це було б нераціонально. Утім, їхні режими далекі від раціональності, тому можна очікувати чого завгодно.