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24 Канал Новини світу Лукашенко визнав, що "трохи затримався" у владі, але сказав, що потрібно ще "потерпіти"
8 травня, 15:21
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Лукашенко визнав, що "трохи затримався" у владі, але сказав, що потрібно ще "потерпіти"

Сергій Попович
Основні тези
  • Олександр Лукашенко визнав, що засидівся на посаді, але закликав громадян "потерпіти" ще, оскільки у владі повинні бути досвідчені люди.
  • Лукашенко зазначив, що молоде покоління вже прийшло до влади, хоча воно не таке вже й молоде, і теперішнє керівництво має на меті зберегти державу для дітей.
  • Лукашенко керує Білоруссю понад 30 років, і після псевдовиборів у 2020 році країну сколихнули протести, які були задушені.
  • 26 січня цього року Лукашенко провів чергові псевдовибори, оголосивши себе президентом всьоме.

Під час відкриття нового Міжнародного виставкового центру в Мінську самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко фактично визнав, що засидівся на посаді. Втім, він закликав громадян "потерпіти" ще.

Свою затримку він пояснив тим, що у владі повинні бути і досвідчені люди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські державні ЗМІ.

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Лукашенко визнав, що "трохи затримався" у владі

Як вам я обіцяв – фактично нове покоління приведено до влади. Ну, я трошки затримався, але потерпіть. Повинні ж бути і досвідчені люди. У нас вони є. Але молодь прийшла,
– заявив Лукашенко.

Щоправда, на думку Лукашенка, ця "молодь" вже не зовсім юна.

"Ось ви подивіться і зробіть висновок, до чого здатна наша молодь. Ну, як молодь? Нове покоління, наступне покоління – 50 (років, – 24 Канал) і більше. Вона вже не така й молодь", – сказав Лукашенко.

При цьому він запевнив, що нинішнє керівництво Білорусі має на меті зберегти державу "вже навіть не стільки для себе, скільки для дітей".

Довідка: Лукашенко керує в Білорусі вже понад 30 років – з 1994 року, йому 70 років. Після "виборів" у 2020 році Білорусь сколихнули протести проти "перемоги" Лукашенка, однак вони були задушені. 26 січня цього року Лукашенко знову провів псевдовибори, оголосивши себе президентом всьоме.