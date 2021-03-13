Калька з фільму про Путіна, – Лукашенко вперше прокоментував стрічку про свої статки

Олександр Лукашенко вперше прокоментував документальний фільм "Золоте дно", яке відзняли журналісти опозиційного видання NEXTA. Самопроголошений президент Білорусі назвав неправдивою всю інформацію про його розкішні статки.

Він також відзначив, що наразі не бачив цей фільм, адже не має на це достатньо часу. Втім додав, що обов'язково його перегляне, аби показати людям правду.

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Також самопроголошений президент наголосив, що журналісти показали таку стрічку, як було в Росії про "палац для Путіна".

Це калька з фільмом про Путіна. Палаци, ще щось, і в кінці залізли в штани. Слухайте, це вже зовсім непристойно. До того ж називають конкретні прізвища, які не мають ніякого стосунку,

– розповів Лукашенко.

Він наголосив, що не зупиняється в розкішних місцях, як це показали у фільмі. Зокрема, на березі річки Прип'ять має лише дерев'яний будинок і резиденцію, які належать державі.

"Одна частина громадська. Загальний зал великий. Моя спальна і дитяча кімната. Все. Ну що це, палац? Він же не мій, а державний", – прокоментував самопроголошений очільник Білорусі.

За його словами, автори відзняли "Золоте дно" лише з безвиході. Мовляв, у такий спосіб вони кидаються на чужу власність.

Я найбільше переживав, щоб ви після перегляду не сказали: "А кого ми захищаємо?". Ось це для мене було б найстрашнішим,

– звернувся він до білорусів

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