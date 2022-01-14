Лукашенко вручив букет людині без рук: обурливий вчинок потрапив на відео
Джерело:ютуб-канал "Белта"
У Білорусі 11 січня вручали премію "За духовне відродження". Одним із нагороджених був паралімпієць Олексій Талай.
Цей чоловік – плавець, хоча ще в дитинстві втратив ноги та руки. А проте Олександру Лукашенку це не здалося перешкодою для вручення спортсмену букету квітів.
Також цікаво Режим Лукашенка: білоруським футбольним клубам заборонили проводити збори за кордоном
Дивний вчинок Лукашенка потрапив на відео: той спробував вручити квіти людині без рук
Під час вручення нагород "За духовне відродження" самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався у виступі, що підхопив коронавірус. Та це не стало на заваді його присутності на заході.
- Лукашенко особисто вручав нагороди номінантам. Без маски, звісно.
- Ба більше, він відзначився ще дивнішим вчинком – спробував вручити букет квітів людині без рук. Причому двічі.
Отримувачем квітів став паралімпієць Олексій Талай. Він втратив майже усі кінцівки ще в дитинстві, а проте став спортсменом – плавцем.Примітно ось що: під час офіційної частини Талай був готовий прийняти букет. А от після сталося щось ще дивніше: Лукашенко чомусь вирішив дати паралімпійцю ще трохи квітів, а той геть не очікував цього.
Що з цього всього вийшло – дивіться у відео.
І офіційне відео першого вручення квітів із державного каналу "Белта" (починаючи з 10:45):
Утім, відео свідчать і проте, що Олексій Талай не зніяковів і не образився. Навпаки, радше був дуже радий.
А тим часом Євросоюз запровадить шостий пакет санкцій проти Білорусі
Нагадаємо:
- Чимало країн, серед яких Україна, не називають Олександра Лукашенка президентом Білорусі через масштабні фальсифікації виборів 2020 року.
- А ще більше – через жорстоке придушення народних протестів, які почалися через ті фальсифікації.
Підсумки 2021: Лукашенко продав Білорусь Росії