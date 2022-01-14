Лукашенко вручив букет людині без рук: обурливий вчинок потрапив на відео

У Білорусі 11 січня вручали премію "За духовне відродження". Одним із нагороджених був паралімпієць Олексій Талай.

Цей чоловік – плавець, хоча ще в дитинстві втратив ноги та руки. А проте Олександру Лукашенку це не здалося перешкодою для вручення спортсмену букету квітів.

Також цікаво Режим Лукашенка: білоруським футбольним клубам заборонили проводити збори за кордоном

Дивний вчинок Лукашенка потрапив на відео: той спробував вручити квіти людині без рук

Під час вручення нагород "За духовне відродження" самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався у виступі, що підхопив коронавірус. Та це не стало на заваді його присутності на заході.

Лукашенко особисто вручав нагороди номінантам. Без маски, звісно.

вручав нагороди номінантам. Без маски, звісно. Ба більше, він відзначився ще дивнішим вчинком – спробував вручити букет квітів людині без рук. Причому двічі.

Отримувачем квітів став паралімпієць Олексій Талай. Він втратив майже усі кінцівки ще в дитинстві, а проте став спортсменом – плавцем.

під час офіційної частини Талайприйняти букет. А от після сталося щось ще дивніше: Лукашенко чомусь вирішив дати паралімпійцю ще трохи квітів, а той геть не очікував цього.

Що з цього всього вийшло – дивіться у відео.

І офіційне відео першого вручення квітів із державного каналу "Белта" (починаючи з 10:45):

Утім, відео свідчать і проте, що Олексій Талай не зніяковів і не образився. Навпаки, радше був дуже радий.

А тим часом Євросоюз запровадить шостий пакет санкцій проти Білорусі

Нагадаємо:

Чимало країн, серед яких Україна, не називають Олександра Лукашенка президентом Білорусі через масштабні фальсифікації виборів 2020 року.

А ще більше – через жорстоке придушення народних протестів, які почалися через ті фальсифікації.

Підсумки 2021: Лукашенко продав Білорусь Росії