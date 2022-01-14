Лукашенко вручив букет людині без рук: обурливий вчинок потрапив на відео

14 січня 2022 , 05:20
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Джерело:

ютуб-канал "Белта"

У Білорусі 11 січня вручали премію "За духовне відродження". Одним із нагороджених був паралімпієць Олексій Талай.

Цей чоловік – плавець, хоча ще в дитинстві втратив ноги та руки. А проте Олександру Лукашенку це не здалося перешкодою для вручення спортсмену букету квітів.

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Дивний вчинок Лукашенка потрапив на відео: той спробував вручити квіти людині без рук

Під час вручення нагород "За духовне відродження" самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався у виступі, що підхопив коронавірус. Та це не стало на заваді його присутності на заході.

  • Лукашенко особисто вручав нагороди номінантам. Без маски, звісно.
  • Ба більше, він відзначився ще дивнішим вчинком – спробував вручити букет квітів людині без рук. Причому двічі.

Отримувачем квітів став паралімпієць Олексій Талай. Він втратив майже усі кінцівки ще в дитинстві, а проте став спортсменом – плавцем.

Примітно ось що: під час офіційної частини Талай був готовий прийняти букет. А от після сталося щось ще дивніше: Лукашенко чомусь вирішив дати паралімпійцю ще трохи квітів, а той геть не очікував цього.

Що з цього всього вийшло – дивіться у відео.

І офіційне відео першого вручення квітів із державного каналу "Белта" (починаючи з 10:45):

Утім, відео свідчать і проте, що Олексій Талай не зніяковів і не образився. Навпаки, радше був дуже радий.

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Нагадаємо:

  • Чимало країн, серед яких Україна, не називають Олександра Лукашенка президентом Білорусі через масштабні фальсифікації виборів 2020 року.
  • А ще більше – через жорстоке придушення народних протестів, які почалися через ті фальсифікації.

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Автор: Олесь Друкач