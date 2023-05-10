Дуже поспішав: у Путіна знайшли виправдання "втечі" Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко втік відразу після параду на Червоній площі, бо буцімто поспішав на захід у Мінську. Однак говорити щодо стану здоров'я Лукашенка у Кремлі відмовилися.

У коментарі пропагандистським ЗМІ речник Путіна Дмітрій Пєсов пояснив поведінку президента Білорусі. Окрім того, він висловив "подяку" Лукашенку, повідомляє 24 Канал.

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Дуже поспішав у Мінськ

У мережі звернули увагу на хворобливий стан Лукашенка, а також на те, що він не пішов на сніданок до російського диктатора. Ледве дочекавшись закінчення параду на Червоній площі, самопроголошений президент Білорусі відразу поїхав. Як стало відомо згодом, він повернувся у Мінськ.

Пєсков заявив, що Лукашенко буцімто дуже поспішав на захід, який мав відбутися у Білорусі. Саме тому він не приєднався до "святкового обіду" з нагоди "побєдобєсія".

Ми дуже вдячні білоруському управлінню та особисто Олександру Григоровичу, що він знайшов таку можливість. Ви знаєте, що він мав заходи, пов'язані з Днем Перемоги в Мінську, тому йому потрібно було швидше виїхати,

– пояснив Пєсков.

Проте коментувати стан здоров'я Лукашенка, на який звернули увагу навіть російські пропагандисти, у Кремлі відмовилися. Пєсков аргументував це тим, що буцімто це буде "вкрай некоректно" з його боку.

На параді Лукашенко ледве ходив

На парад до російського диктатора у Москву приїхали лідери 7 країн, серед яких – самопроголошений президент Білорусі. У мережі звернули увагу на те, що Лукашенко постійно шкандибав і не залишився на обід після параду "побєдобєсія".

Окрім того, у телеграм-канал шириться відео, на якому помітно, що Лукашенку важко ходити. Навіть для того, аби подолати невелику відстань, він користується автомобілем.

Лукашенко загалом мав хворобливий та дуже засмучений вигляд.Також на руці самопроголошеного президента був бинт. Ба більше, на парад у Москву Лукашенка супроводжувала карета швидкої. Білоруський політолог заявив, що це пов'язано з погіршенням стану здоров'я самопроголошеного президента Білорусі.