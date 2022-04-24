Лукашенко вже веде переговори із Заходом, – Арестович

Росія не змогла долучити Білорусь до повномасштабного вторгнення в Україну. Її солдати офіційно кордону не переступали, хоча обстріли України з території Білорусі ведуться.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Білорусь намагались втягнути в війну активно. Але самопроголошений президент Олександр Лукашенко ухиляється.

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Лукашенко петляє як може, і, за нашими даними, активно веде сепаратні переговори із Заходом. Нам і білоруська опозиція про це каже, і західна розвідка. Вони говорять без подробиць, але загальний характер, типу він не винен, той сам до нього прийшов,

– каже Арестович.

Він наголошує, що білоруська територія та військова інфраструктура, ​​аеродроми, бази постачання, залізничну мережу, повністю використовували проти нас. Звідти пускали ракети, літала авіація, наступали війська. Це за визначенням є воєнною агресією.

Україна розділяє білоруську владу та народ

За словами Арестовича, Україна спеціально не порушувала це питання.

"Ми дуже чітко розділяємо білоруський народ та білоруську владу. А те, що білоруський народ був проти, ми бачили. Наразі білоруську територію використовують уже дуже мало, практично не використовують. Авіація вже давно не діє, ракети практично не стріляють", – каже Арестович.

Він також наголосив, що білоруські партизани примудрилися зіпсувати залізничну мережу. Саме Арестович закликав їх до цього, за що в Білорусі відкрили проти нього кримінальну справу за тероризм.

"Але, як бачите, не дарма закликав. Реально зіпсували, і дуже ускладнили життя російським військам. А Лукашенко зумів петляти. І за білоруську територію можна більше не хвилюватись", – похвалився Арестович.

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