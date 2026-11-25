Олександр Лукашенко 25 листопада заявив, що під контролем України нібито залишилося лише 9 або 11 відсотків території Донбасу. За його словами, у разі продовження бойових дій російські війська дійдуть до кордонів регіону ціною багатьох життів.

Про це самопроголошений білоруський лідер сказав у інтерв'ю для Le Point.

Які подробиці?

Лукашенко під час коментаря щодо перебігу війни зосередився на оцінці масштабів контролю над сходом України.

"Мені здається, що та невелика частина Донбасу, яку Росія ще не захопила, ви знаєте, становить 9 або 11 відсотків території", – висловив своє бачення Лукашенко.

Він також висловив переконання, що російські сили не відмовляться від намірів окупувати регіон повністю.

У будь-якому разі, якщо війна триватиме, вони дійдуть до кордонів Донбасу. Вони дійдуть до них. Звісно, багато людей загине, але вони дійдуть,

– заявив Лукашенко.

У цьому ж інтерв'ю білоруський диктатор закликав не сприймати Володимира Путіна як агресивного політика. Він визнав, що російський диктатор розпочав війну проти України, однак заявив, що на його місці так само міг би вчинити президент Франції Еммануель Макрон.

Таким порівнянням Лукашенко фактично спробував виправдати повномасштабне вторгнення Росії та перевести увагу на можливі дії західних лідерів.