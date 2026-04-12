Сам проговорився: білоруський опозиціонер назвав великий страх Лукашенка через війну

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що його країна перебуває у стані війни, цього разу маючи на увазі інформаційну з Заходом. Раніше озвучував, що Білорусь має бути готовою до війни й мирного часу очікувати не варто. В ситуації збройної агресії Росії проти України Лукашенко "підтанцьовує".

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко, додавши, що Лукашенко – не союзник Росії, а тільки її придаток.

Лукашенко спроможний тільки підігрувати Росії

Як наголосив опозиціонер, Лукашенко буде використаний Москвою з огляду стратегічного положення так званого "білоруського балкона", бо територія Білорусі має вкрай важливе значення для Росії в контексті створення загроз і реальних агресивних дій як в бік України, так і у напрямку інших держав, членів ЄС.

"Білоруський балкон" неможливо переоцінити. Якщо говорити про реальну участь збройних сил Білорусі, то ситуація не змінюється. З'явилась інформація, що проводилась мобілізація та тільки 20% офіцерів запасу змогли призвати на мобілізаційні збори. Виникла серйозна проблема навіть в цьому процесі,

– розповів Латушко.

Він констатував, що армія Лукашенка сьогодні не в найкращому стані. Хоча він доволі багато інвестує в неї, регулярно проводить військові навчання та перевірку бойової готовності, вкладає гроші в закупівлю нових зразків озброєння. Зі слів Латушка, Росія в кредит чи безоплатно передає їй авіацію, зброю (зокрема "Орешник"), але самостійно він не здатний ні політично (не має мотивації, бо вона нівелюється страхом втратити посаду), ні завдяки військовому потенціалу взяти участь в якійсь збройній агресії.

"Єдине, що він може – "підтанцьовувати", йти другим ешелоном, забезпечувати інфраструктурою, влаштовувати проблеми на кордонах. Звичайно він це робить в інтересах не Білорусі, а Росії. Якщо вона матиме такі плани й російські збройні сили з'являться на білоруській території, Лукашенко нічого протиставити цьому не зможе, він допомагатиме", – впевнений Латушко.

Через що переймається білоруський диктатор?

На думку заступника керівника Перехідного кабінету Білорусі, останнім часом Лукашенко занепокоєний ситуацією, що він дає добро Росії на території своєї країни створювати певні майданчики для завдання ударів по Україні, зокрема дронових.

Він проговорився і на нараді з військовими сказав, щоб ті йому не розповідали про армії, які стоятимуть на кордонах, типу він це й сам побачить, а от якщо будуть ДРГ, то ось це буде для Білорусі виклик,

– озвучив Латушко.

Підсумовуючи, заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі додав, що Лукашенко розуміє, що якщо Росія розмістить певні установки, розгорне майданчики для запуску БпЛА по українській території, то Київ вже заявляв, що залишає за собою у такому разі право на відповідь.

Найгірший сценарій для Росії, зі слів Латушка – ракетний удар на такі дії, а також інший – коли в Білорусь зайдуть диверсійні групи, які можуть ліквідувати російські установки. Ось цього Лукашенко боїться.

