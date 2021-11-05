Специально для участия в этом заседании Путин вылетел в оккупированный Крым, чтобы принять в нём участие именно с территории Крыма, что должно было бы стать формальным "признанием" полуострова российским беларуской стороной.

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Но Александр Лукашенко, известный тем, что, несмотря на фактическое своё вассальное положение, так и не признал до сих пор оккупированный полуостров российским, в ходе этого заседания в очередной раз поставил Путина на место.

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Дело в том, что во время заседания Александр Лукашенко весьма своеобразно поздравил россиян с Днем народного единства.

Дословно: "Всех россиян поздравить с этим добрым, светлым праздником! А также крымчан". То есть, крымчане – не россияне и как следствие – не часть России.

Тут и не поспоришь, конечно, они не россияне, но звучит традиционно хитро, как для минского диктатора, которому не привыкать лавировать на политической арене, хотя, в 2020 это лавирование и дало сбой. Но, даже не о лавировании речь.

Путин возлагал на эту поездку очень большие надежды, в особенности касательно вопроса "признания" Крыма частью России "союзной" Беларусью. Ради этого дела он даже покинул бункер в Ново-Огарёво. Но, по факту остался ни с чем.

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С другой стороны, не стоит нахваливать сейчас Лукашенко за его неизменную позицию. Лукашенко прекрасно знает, что для Путина "признание" Крыма российским очень болезненный вопрос. И Лукашенко не будет полуостров признавать российским как минимум до двух моментов. Первый – когда его это заставят сделать силой. Второй – когда ему предложат такие бонусы, от которых просто невозможно будет отказаться ради дальнейшего торга.

Но даже сам факт торга уже всю эту ситуацию клеймит позором, а Лукашенко словно издевается над лидером ядерной "сверхдержавы", фактически открыто его, унижая и заставляя выплясывать ради вожделенного "признания".

Уверен, глядя на Беларусь, бывшие и пока ещё действующие руководители Афганистана, Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Сирии, Судана и КНДР понимают как сильно они продешевили, "признав" оккупированный Крым "российским".