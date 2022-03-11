Лукашенко зробив вибір, відступати немає куди, – білоруський опозиціонер

Росія прагне втягнути у свою цинічну війну проти України ще одну країну. Існують припущення, що війська Білорусі ймовірно можуть розпочати наступ вже у найближчі години.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вже зробив свій вибір. Про це в ефірі 24 каналу заявив представник білоруської опозиції Франак Вячорка.

Актуально Білоруські війська можуть почати вторгнення в Україну вже 11 березня о 21:00

Він пояснив, що самопроголошений президент міг відійти ще у 2020 році, залишитись в історії, як кривавий диктатор, тиран. Однак через ймовірне вторгнення в Україну він отримає статус ще й нападника, вбивці та агресора.

Лукашенко вже вибрав все, що можна було вибрати. Я думаю, що вже зараз йому відступати немає куди,

– підкреслив білоруський опозиціонер.

На думку Вячорки, для Лукашенка і для Путіна – це остання війна. Саме тому вони підіймають ставки.

Він нагадав також, що проти Лукашенка вже діють потужні санкції і це вже відчуває економіка Білорусі. Однак Європа має розуміти, що Путін і Лукашенко не зупиняться лише на Україні.

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