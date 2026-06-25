Лукашенко заявив про зустріч з "представниками Зеленського"

Олександр Лукашенко заявив, що нещодавно зустрічався із "представниками Зеленського". Він попередив їх про можливі наслідки втягування Білорусі у війну.

Самопроголошеного президента Білорусі цитує росЗМІ ТАСС.

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Що обговорив Лукашенко з "представниками Зеленського"?

Олександр Лукашенко каже, що передав Володимиру Зеленському через його "представників", що якщо він продовжить свою риторику проти Білорусі та втягне її у війну – "якість війни миттєво зміниться" і вона стане "зовсім іншою".

До речі, ми отримали відповідь: Президент та вони це розуміють. Тож давайте, хлопці, домовлятися. Потрібно домовлятися суттєво,

– додав самопроголошений президент.

Лукашенко кілька разів закликав розібратись "по-людськи", мовляв, Білорусь не хоче воювати з Україною, а її позиція "миролюбна". Водночас він наголосив, що за будь-яких обставин його країна буде поруч із Росією.

Україна сьогодні розмінна карта у великій грі. Справа зовсім не в Україні. Знаємо, в чому річ і хто з ким бореться зрештою. Тому тут треба розібратися і десь свої інтереси комусь просувати. Ні нам, ні Росії це не треба,

– резюмував союзник агресора.

Нагадаємо, президент України Зеленський заявив, що станом на 22 червня ретранслятори на території Білорусі вже не працюють. Однак йому не відомо, чи демонтували ці системи взагалі.

Аналітики припускають, що така реакція білоруського керівництва на ультиматум Зеленського свідчить, що Лукашенко наразі не готовий повністю втягувати Білорусь у війну Росії проти України. Він прагне зберегти підтримку Кремля, але не хоче остаточно втратити суверенітет своєї країни