Лукашенку вдалося неймовірне: проти Білорусі, завдяки його героїчним зусиллям, оголошено повітряний бойкот. Далі читайте російською.

После инцидента с самолетом Ryanair, который обманным путем заставили сесть в Минске, чтобы вытащить оттуда Протасевича, от полетов в Беларусь и даже пролетов над ней уже отказался ряд авиакомпаний.

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Не только европейских – Finnair, Air France, Air Baltic, Austrian Airlines (ЕС рекомендовал избегать белорусского воздушного пространства), но и Singapore Airlines, и японская ANA.

Британия и Франция отказались принимать самолеты Белавиа.

Литва – даже самолеты, пролетевшие над Беларусью.

В Минске изменений не заметили и уверены, что "когда частные компании начнут считать убытки... здравый смысл возьмет вверх".

Несколько стран объявили бойкот Беларуси после действий Лукашенко / Фото 24 канал

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Власти РФ призывают не делать поспешных выводов, а пропагандисты нахваливают батьку, уверяя, что в этой ситуации он – победитель.

Еще бы!

Теперь не только последний диктатор Европы, но и первый воздушный пират. Если не сказать террорист. Даже ХАМАС от его фокусов слегка прибалдел.