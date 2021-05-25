Захід гостро засудив затримання журналіста Романа Протасевича у Білорусі. Самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вже не врятує виправдання. У нього залишається лише хамство та агресія.
Про це заявив російський журналіст та військовий експерт Олександр Гольц. Він додав, що про допомогу Росії у цій ситуації важко говорити.
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"Зрозуміло, що у Лукашенка зараз не залишається нічого окрім того, щоб хамити і поводитись агресивно. Те, що сталося – акт повітряного піратства, що признали більшість країн Євросоюзу", – запевнив Гольц.
Про "ядерну парасольку" Росії
Він наголосив на тому, що під час порушень міжнародних законів з боку Росії світова спільнота є майже безсилою. Пояснення цьому – ядерний статус Росії.
"Примусити її до чогось силою неможливо, тому максимально застосовують санкції", – зауважив Гольц.
Лавров заявив, що Росія не покине Білорусь у "біді". Однак чи означає це, що під російську ядерну парасольку попаде Білорусь та інші вигнанці – це сказати складно,
– зазначив журналіст.
Він також додав, що приємно здивований сильною та швидкою реакцією Європи. "Не було спроб сказати, що проведуть розслідування. Воно б зайняло багато місяців, а оголошення вироку вже б нікому не було цікавим. Однак тут діяли швидко", – підсумував Гольц.
Російський журналіст прокоментував дії Лукашенка: відео
Затримання Протасевича: головне
- Літак компанії Ryanair, який здійснював рейс Афіни – Вільнюс, здійснив екстрену посадку 23 травня у Мінську.
- Спочатку сказали, що причина – замінування. Однак одразу після приземлення затримали засновника каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину, які були на борту.
- Згодом стало відомо, що проти Протасевича у Білорусі порушили кілька кримінальних справ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.