Тортури, контрабанда і побори: як живуть багаті та звичайні в'язні у Лук'янівському СІЗО, – ЗМІ

Лук'янівське СІЗО в Києві опинилося в центрі скандалу. Журналісти виявили, що у пенітенціарній установі діють VIP-умови для багатіїв-злочинців, катування звичайних арештантів, а також багаторічні корупційні схеми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Хапуга.UA" від ТСН.

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Що відбувається всередині Лук'янівського СІЗО

Правозахисник Едуард Багіров розповів, що серед десятків сотень в'язниць, київське СІЗО можна назвати ВІП-СІЗО. За словами чоловіка, у Лук'янівському СІЗО є більше можливостей розв'язати будь-які питання через фінансові можливості, і цим усім керує адміністрація, яку очолює начальник СІЗО.

За даними інсайдерів журналістів, попри суворий режим, у Лук'янівському СІЗО майже все продається й купується. Водночас там, де для багатіїв поліпшені умови – для звичайних арештантів часто – катувальна.

У Київському СІЗО так звані смотрящі, приблатні, різні люди, які співпрацюють з адміністрацією, б'ють людей і вимагають від них грошей. І адміністрація знає про це,

– сказав Едуард Багіров.

Водночас експерти визнають, що умови утримання у тюрмах та ізоляторах в останні роки в Україні покращились. Проте повністю викорінити радянські практики у пенітенціарних установах ще не вдалося.

Член громадської ради при Міністерстві юстиції України Олег Цвілий розповів, що у СІЗО можуть помістити ув'язненого в дуже погані умови, де немає ніякого побуту, а потім "підштовхувати" під те, що "ти заплати та поїдеш, ми тебе переведемо в іншу камеру, де умови трохи краще".

За даними екснардепа Ігоря Мосійчука, який сам колись сидів в Лук'янівському СІЗО та володіє даними із середини, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у в'язниці було вбито п'ятьох арештантів.

Останньою жертвою став Андрій Кязімов. Його жорстоко побили в СІЗО, після чого чоловік помер уже в лікарні.

Цей інцидент стався під Новий рік, викликав резонанс у суспільстві та наразі є предметом дослідження ДБР.

Як відбуваються побори у Лук'янівському СІЗО

Член громадської ради при Міністерстві юстиції України Олег Цвілій також розповів, що у СІЗО дивляться по людині, що з неї взяти та наскільки вона платоспроможна. Після цього вони поставлять ту чи іншу ціну.

Також, за даними журналістів, там є плата за користування мобільним телефоном. Зокрема, телефон у Лук'янівському СІЗО коштує від 5 до 15 тисяч гривень залежно від моделі.

Повернути телефон після того, як його вилучили під час обшуку – ще 5 тисяч. Користуватися мобільним без ризику, що його заберуть – 10 тисяч щомісяця.

Водночас правозахисник Едуард Багіров також стверджує, що у СІЗО, звичайно, є наркотики та встановлений на заборонені речовини відповідний прайс.

Екснардеп Ігор Мосійчук зазначив, що, за два з половиною роки в СІЗО у нього відібрали 1 186 телефонів. Але дістати мобільний дійсно ніколи не було проблемою.

Якщо хочеш змінити камеру та перейти з тісної у простору – це 2 тисячі гривень, а місце у "комфортних" умовах – 1 тисяча доларів.

Лише дозвіл на ремонт камери за власний кошт обійдеться у 10 тисяч гривень. Літр алкоголю вартує 3 – 5 тисяч гривень, наркотики – півтори тисячі за чверть грама. А повноцінне застілля – від 500 до тисячі доларів США.

За 2,5 роки в'язниці я бачив багатьох метадонових наркозалежних, як вони гниють і розкладаються і тому подібне, вони користувалися наркотиками. Як їх їм передавали я ніколи не цікавився, але передавали точно,

– розповів Ігор Мосійчук.

Хто покриває беззаконня у Лук'янівському СІЗО

За даними правозахисників, усі побори покриває начальник Лук'янівського СІЗО Володимир Халавка. До очолення київської пенітенціарної установи він був начальником Софіївської виправної колонії №45, де фактично творилося повне беззаконня.

Журналісти зазначили, що у 45-й колонії адміністрація встановила свої закони та керувала нею через обраних керівництвом зеків. За свою "роботу" останні отримують алкоголь, цигарки та наркотики. І 10 років, з 2011 року, керував там саме Володимир Халавка.

Після звільнення з 45-ї колонії він пішов на підвищення та у 2023 році став начальником у Лук'янівському СІЗО. Його перший заступник став новим керівником Софіївської колонії та працював там до кінця 2024 року, дружина Халавки також звільнилася з установи в кінці 2024 року.

Це сталося фактично в той самий час, коли омбудсмен почав перевірку стосовно інформації щодо факту катування, незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів за участі адміністрації установи, встановлення і поширення злочинного впливу серед засуджених, створення керівництвом установи штучних умов та обставин для вимагання коштів та прав на майно засуджених.

У Лук'янівському СІЗО, за даними журналістів, з Халавкою працює заступник начальника оперативного відділу Павло Лозенко, з яким начальник пенітенціарної установи фактично разом переїхав з Дніпра до Києва.

Лозенко, згідно з даними з відкритих джерел, не тільки допоміг організувати схему поборів, але і має серйозні проблеми з алкоголем.

Його щонайменше 4 рази ловили п'яним за кермом, а одного разу ув'язнений Дмитро Рашевський повернувся з кабінету Лозенка п'яний та побив свого співкамерника Сергія Русіна.

У ніч з 11 на 12 грудня в кабінеті Павла Лозенка його застукали з двома ув'язненими з жіночого блоку – і усі були п'яні. Після цього розпочалося розслідування, а сам Лозенко написав заяву на звільнення 18 грудня. Проте 20-го грудня наказ чомусь було скасовано.

Журналісти також зв'язалися з Володимиром Халавкою та Павлом Лозенком. Якщо перший відмовився надавати коментар ЗМІ та попросив надіслати запит, то інший стосовно інформації щодо прайсів на "послуги" в Лук'янівському СІЗО відповів, що "нічого не скажу, неправда".