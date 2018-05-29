22:50
29 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
26°C 13°C
  • середа
    27°C 12°C
  • четвер
    30°C 17°C
  • п'ятниця
    21°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Блоги Віталій Кулик
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Віталій Кулик

Луценко в Нью-Йорке – миссия выполнима?

490
Луценко
Луценко / 112

Генпрокурор Украины Юрий Луценко принял участие в дебатах высокого уровня Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке по случаю 15-й годовщины принятия конвенции ООН о борьбе с коррупцией.

Луценко говорил о создании новой системы борьбы с коррупцией в Украине, куда входят НАБУ, САП НАЗК и пр, открытые базы владельцев украинских компаний и электронные декларации, начало судебной реформы, конфискация активов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. По словам Генпрокурора, "это всего лишь начало. Мы призываем к продолжению совместных усилий мирового сообщества по противодействию коррупции и осуждаем Россию, которая не только прячет главных коррупционеров Украины, но и финансирует терроризм и войны".

Читайте также: Луценко внес представление на еще одного "оппоблоковца"

Однако, кроме "обязательной программы" в ООН Юрий Луценко имел еще несколько миссий в США, которые были важны для Киева.

Во-первых, Луценко дал альтернативную картину усилий Украины в деле преодоления коррупции в нашей стране. Естественно, его позиция обуславливается "защитой мундира", однако, Юрию Витальевичу удалось несколько снизить негативное восприятие Украины. Не секрет, что наши профессиональные борцы с коррупцией из числа грантовых активистов и большинство политиков сформировали на Западе образ нынешней украинской власти в негативном ключе.

Неэффективная антикоррупционная политика стала главным обвинением Порошенко и его команды. Большинство американских экспертов по Украине некритично относятся к информации, которая идет от украинского антикоррупционного общественного сообщества. Поэтому миссия Луценко заключалась в презентации альтернативного взгляда.

По словам моего знакомого эксперта по постсоветскому пространству, который наблюдал за ходом конференции в ООН, украинский Генпрокурор не только не стал "мальчиком для битья" в Нью-Йорке, но и смог говорить на равных даже с главой антикоррупционного ведомства Румынии Лаурой Ковеши. Естественно, это не сняло с ГПУ подозрений и на Западе больше не будут говорить о саботаже реформ официальным Киевом, но явно подыграет украинской власти в будущем электоральном сезоне.

Во-вторых, Луценко имел возможность провести консультации с представителями правоохранительных ведомств США по вопросам возвращения активов. Некоторые украинские "криминальные беженцы", воспользовавшись снижением санкционных механизмов против бывших деятелей режима Януковича, начали искать пути "оседания" в США. Кроме того, Вашингтон выступает партнером Украины в выявлении самих украденных активов. Вопрос в том, что американцы не спешат эти деньги Киеву отдавать.

В-третьих, Луценко должен был сформулировать месседжи для Госдепа США в отношении будущей избирательной кампании в Украине. Я не думаю, что Юрий Витальевич летал через океан, чтобы работать пиарщиком Порошенко. Но, вопрос ставки США на наших президентских выборах актуален. Американцы пока не делают однозначного выбора в пользу кого-либо из ведущих игроков. В таком случаи миссия Луценко заключалась в том, чтобы обосновать необходимости поддержки существующего уровня взаимодействия между двумя странами, а гарантом этого может быть только прогнозируемый партнер в Киеве. Даже не называя фамилии, мы все понимаем о ком идет речь.

В-четвертых, визит главы ГПУ в США совпал по времени со скандалом вокруг якобы оплаты услуг лоббистов окружением Петра Порошенко за организацию встречи с Дональдом Трампом. Американские СМИ эта тема также не прошла стороной, хотя и не была в фокусе основного внимания. Негативный "сухой остаток" нужно было как-то устранять.

Лучшего варианта, чем опровержение "коммерции" в установлении первого контакта Порошенко и Трампа в самой Америке сложно было придумать. Это не официальные отмазки Банковой о том, что "информация фейковая". Луценко в США "внес" прямо в уши тем кому нужно информацию о том, что Украина готова выстраивать институциональное партнерство, систему контактов высокого уровня и это не вопрос нескольких селфи с Трампом, а системная работа.

Есть еще одна позиция, которую зафиксировали мои коллеги в США. Юрий Витальевич фактически дал личные заверения в том, что нынешняя украинская власть "готова к всестороннему сотрудничеству с другими государствами и международными организации для обеспечения неотвратимости наказания за коррупционные преступления". По-сути, Луценко заявил, что официальный Киев не будет сильно упорствовать в принятии закона об Антикоррупционном суде с правом вэто международных экспертов. Посмотрим, что из этого выйдет. Второй раз Луценку уже не поверят, да и Порошенко тоже.

Читайте также: После встречи со Штайнмайером Порошенко призвал продлить санкции против России

Автор: Віталій Кулик
Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Новини США Публікації Юрій Луценко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук