Луценко включився у сценарій Кремля в Україні: що задумав ексгенпрокурор

Колишній генпрокурор Юрій Луценко включився у сценарій Кремля в Україні. Але це – зовсім не дивно, враховуючу давню дружбу Луценка з проросійським лоббі в Україні.

Навіщо Луценко Трампу

Колишній генпрокурор, горезвісний Юрій Луценко, відпочиває у Китаї. Звідки він передає вітання громадянам України, коштом яких Луценко три з половиною роки забирав собі зарплату, що становила понад 200 тисяч гривень щомісяця. Але за ці гроші ми не отримали ні справедливості, ні законності.

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Але замість того, щоб відійти в тінь та хоча би на певний час змусити забути про себе, Луценко активно включився у сценарій, який, на переконання багатьох американських аналітиків, розроблений у Кремлі. Його мета – перекинути з Росії на Україну відповідальність за втручання в американські вибори 2016 року.

Саме це обрало своєю стратегією захисту оточення Дональда Трампа, яке рятується від звинувачень в імпічменті. Це не дивно, адже команда Трампа добряче скористалася в 2016 році від російських спецоперацій, зокрема, щодо створеної на замовлення Путіна фабрики тролів та фейкових новин, а також зламу серверу, де зберігалося листування співробітників штабу Гілларі Клінтон – опонентки Трампа на виборах. Це все було встановлено ФБР у рамках розслідування спецпрокурора Мюллера.

І от зараз Трамп зрозумів, що найкращий захист – це напад. Він активно просуває серед американських громадян вигаданий сценарій, що Україна втручалася в американські вибори на боці демократів, а тому Трамп є не обвинуваченим, а жертвою. Для цього команда Трампа на чолі з Руді Джуліані та дуже заангажованим кабельним телеканалом One America News подорожує по світу та шукає людей, які готові на камеру висловлюватися в потрібному їм контексті. Одним з таких став Луценко, з яким вони зустрілися в Будапешті.

Луценко опинився у компанії більш ніж сумнівних особистостей, з якими контактував Джуліані.

Лише подивіться на цей перелік.

Це і проросійський депутат Андрій Деркач.

Це і говоряща голова Коломойського в парламенті Олександр Дубінський.

Це і колишній депутат Андрій Артеменко, який багато років тому перебував під слідством за привласнення грошей та був врятований лише після втручання орієнтованого на Медведчука заступника генпрокурора. Саме Артеменко просував у США альтернативний план врегулювання українсько-російського конфлікту, який передбачав передачу Криму в оренду Росії.

який багато років тому перебував під слідством за привласнення грошей та був врятований лише після втручання орієнтованого на Медведчука заступника генпрокурора. Саме Артеменко просував у США альтернативний план врегулювання українсько-російського конфлікту, який передбачав передачу Криму в оренду Росії. Ще один учасник сценарію, якого разом з Луценком залучив Джуліані – це депутат-втікач Олександр Онищенко, який переховується від слідства вже більше трьох років. Мережа One America News, яка разом з Джуліані реалізовує цей сценарій, навіть намагалася отримати для Онищенка візу в США, але не зрослося: депутат-коняр був затриманий у Європі за запитом Інтерполу.

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Деркач, Дубінський, Артеменко, Онищенко

Чому Луценко грає у відверто проросійському сценарії

Багатьох українців може здивувати, чому Луценко грає у відверто проросійському сценарії. Насправді для тих, хто уважно слідкує за українською політикою, не будуть сюрпризом зв'язки Луценка ні з проросійським лоббі, ні з російською елітою.

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► Потрапивши до парламенту в 2002 році за списками "Соціалістичної партії", Луценко переважно взаємовигідно "дружив" з проросійськими політиками з "Партії регіонів". Наприклад, з тим самим Андрієм Клюєвим, який зараз переховується від слідства у Росії. Луценко тоді був куратором Донецької області в "Партії соціалістів", і, за чутками, отримував спонсорську допомогу від Клюєва. А зараз, за дивним збігом обставин, за три з половиною роки керівництва Луценка в Генпрокуратурі проти Клюєва не почався заочний суд.



Андрій Клюєв

► Тоді ж Луценко допомагав Медведчуку нападати на Віктора Ющенка, який позиціонувався як прозахідний кандидат. При чому, схоже, робив це не безкоштовно та у зв'язці з російськими технологами.

Архіви не горять, і одну історію ми можемо відтворити у деталях. Ось цитата із інтерв'ю газети "Сегодня" з Ігорем Шуваловим, колишнім політтехнологом з обойми Медведчука. Шувалов розповідав, що його з Луценком познайомив також російський технолог Марат Гельман, який тоді займався виборчою кампанією СДПУ (о).

В ресторан до нас Юрій Віталійович приніс документи по Віталіні Ющенко… Прийшов пан Луценко, приніс пачку документів про те, що навчання Віталіни було оплачено банком "Україна", їх потім хтось озвучив під час передвиборчої кампанії. Ціна угоди – вісім тисяч доларів… Уявіть: ресторан, музика, шум, ходять чарівні дівчата, кладеться папка документів, на якій написано "банківські документи", платежі і так далі, а з іншого боку – пакет з грошима. Гельман тоді просто консультував Луценка,

– сказав Шувалов.



Марат Гельман

► Переламним у цьому сенсі став 2004 рік, коли Луценко був одним із облич Помаранчевої революції. Тоді він став одним з провідників до штабу переможців проросійського лоббі. Так, Луценко здружився з Андрієм Деркачем. Свідчень їх відносинам безліч. Наприклад, Деркача можна було побачити на весіллі сина Луценка. А сам Луценко, як міністр внутрішніх справ, дарував нагородну зброю – пістолет – дружині Деркача, за що його ще тоді мали би засудити, але справу зам'яли.



Андрій Деркач

► Але найбільш непублічні та болючі для Луценка – це його контакти з так званою "лужніковською групою" – напівкримінальним угрупуванням, що має в Україні активи в енергетичному та готельному бізнесі. Одним з фронтменів цього клану є російський політик Олександр Бабаков, в минулому – віцеспікер Державної Думи, який голосував за анексію Криму. Саме Бабаков, за чутками, був залучений ще соціалістом Луценком для фінансування газети "Сільські вісті", яка виконувала функції головного рупору "Соцпартії" в глибокій провінції.

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Коли Луценко був одним з політичних акціонерів блоку "Наша Україна – Народна самооборона" на виборах 2007 року, то за його квотою в список потрапляли люди Бабакова. Це, наприклад, Кирило Куликов, який очолював українське бюро Інтерполу в часів, коли міністром внутрішніх справ працював Юрій Луценко. До того Куликов був представником "лужниковської групи" в окремих бізнес-проєктах на території України.



Олександр Бабаков

Ще одна людина Бабакова, яку тоді Луценко вставив у список – це Ігор Піковський, який був головою спостережної ради заводу "Промзв'язок", що належить "лужниківцям". Саме на території заводу в Києві було зареєстровано велику частину активів Бабакова в Україні.



Ігор Піковський

Відносинам Луценка з Бабаковим та іншими проросійськими політиками так і не була дана оцінка.

А зараз він став активним гравцем у сценарії Кремля, який покликаний перекинути відповідальність з Росії на Україну за втручання у вибори 2016 року. Це – не остання консерва, яка вскрилася в українській політиці, а до цього багато років вводила власних співгромадян в оману.