Навмисно морила дитину голодом: у Луцьку 19-річна горе-мати довела до смерті немовля

У Луцьку 19-річна горе-мати заморила дитину голодом. Вона навмисно не годувала немовля, що призвело до його смерті.

Горе-матері вже повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній.

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Волинянка заморила дитину голодом

Як повідомили у прокуратурі, 19-річна волинянка навмисно морила голодом дитину. Горе-матір у січні 2024 року народила здорову донечку, однак умисно й систематично не годувала дитину. Ба більше, вона також не цікавилася здоров'ям немовляти й своєчасно не звернулася до лікарів за необхідною допомогою.

Через умисні дії горе-матері немовля не прожило й 2 місяців. Наразі прокурори повідомили 19-річній волинянці про підозру у злісному невиконанні обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Так, згідно з висновками судово-медичної експертизи, немовля померло саме через недостатнє харчування.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу горе-матері. Зловмисниці загрожує до 5 років позбавлення волі.

На Вінниччині мати намагалася втопити власну дитину

У Вінниці 40-річна горе-матір намагалася втопити власного 8-річного сина. Жінка штовхнула дитину у воду, а потім пірнула за ним й намагалася його втопити. Неподалік проходив курсант Харківського національного університету внутрішніх справ. Він почув крик дитини й відразу кинувся на допомогу. Чоловік пірнув у воду, врятував хлопчика та викликав поліцію.

Хлопчик отримав переохолодження і його терміново госпіталізували. Горе-матір, яка намагалася втопити дитину, затримали й повідомили про підозру у замаху на вбивство малолітнього.

Журналісти ТСН з'ясували, що сім'я не перебувала на обліку як малозабезпечена або така, яка що потребувала додаткової підтримки чи уваги. Відомо, що у постраждалого 8 річного хлопчика також є брат, який навчається у 7 класі.

Горе-матір, коли намагалася втопити дитину, кричала, що їй нібито "ніде де жити" і "їй не хочеться жити". Нині 40-річна жінка перебуває в психіатричному закладі. Як пишуть у ЗМІ, у правоохоронних органах не виключають, що жінка може мати психічне відхилення або захворювання, а в психіатричний заклад її відправили, оскільки в таких умовах її поведінка не становить небезпеки.