Казав, що застрелить і втік: невідомий погрожував студентам біля гуртожитку в Луцьку

Ввечері 30 березня біля гуртожитку в Луцьку чоловік казав, що пристрелить студентів. Він переконував, що зробить це пістолетом, який тримає в руці. Згодом зловмисника затримала рота правоохоронців.

Хлопці перелякалися, бо справді повірили в погрози незнайомця, тому якнайшвидше звернулись до поліції. Це трапилося приблизно о 8 годині вечора.

До теми Вбив кохану через ревнощі: моторошні подробиці смерті Дар'ї Косенок

Детальніше про подію

Коли на місце приїхала рота поліції особливого призначення, правопорушника затримали. Його разом із наляканими студентами направили до відділення поліції для встановлення обставин. Ніхто внаслідок інциденту не постраждав.



Пістолет, яким погрожували студентам / Фото Нацполіція

Що відомо про затриманого

Поліція повідомляє, що зловмисника затримали неподалік від цього гуртожитку. Він був із явними ознаками алкогольного сп’яніння та намагався втекти.

У нього вилучили предмет схожий на пістолет і газовий балончик. Згодом їх направили на експертизу.



Газовий балончик затриманого / Фото Нацполіції

Що загрожує за таке порушення

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про погрозу вбивством із реальними підставами побоюватись здійснення. Вона передбачає арешт на термін до шести місяців або до двох років умовного покарання.