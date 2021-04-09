Через сумку з ковбасою викликали поліцію: у луцькому університеті боялися бомби

У Луцьку до корпусу університету імені Лесі Українки викликали поліцію. Повідомили про підозрілий предмет, який стоїть на 1 поверсі одного з корпусів. Згодом виявилось, що це речі студентки. У мережі пишуть, що в пакеті була ковбаса.

Як повідомила поліція Волині в коментарі 24 каналу, звернення про це надійшло зранку 8 квітня. Правоохоронців викликали вахтери вишу.

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Вахтери вирішили, що в пакеті, який хтось залишив, може бути небезпечний предмет. Ймовірно, мовилося про вибухівку. Коли правоохоронці приїхали, з'явилася власниця сумки. Тому вибухотехніки на місце не прибували.



Вхід корпусу, куди викликали поліцію / Фото "Конкурента"

Це трапилося в 1 корпусі Волинського національного університету на вулиці Винниченка. Там розташовується юридичний факультет.

Що було в пакеті

Як повідомили вахтери виданню "Конкурент", студентка залишила сумку та пішла шукати викладачів. Також вони розповіли, що в сумці була ковбаса та інші особисті речі.