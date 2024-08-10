Кинув стіл у вікно закладу й розбив вітрину: у центрі Луцька поліція затримала п'яного молодика

У Луцьку ввечері 9 серпня нетверезий чоловік вчиняв хуліганство. У центрі міста в одному з закладів лучанин кинув стіл у вікно і розбив вітрину.

Порушника уже затримала поліція. Наразі стосовно цього інциденту ведеться слідство.

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Що відомо про хуліганство в Луцьку з нетверезим молодиком

У поліції Волині наголосили, що 10 серпня близько 19:00 в місті Луцьку на вулиці Лесі Українки 27-річний молодик розбив вітрину одного із закладів.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Поліцейські з’ясували, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув стіл у вікно вітрини та розбив її,

– повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що, швидше за все, мовиться про інцидент у барі "П'яна Вишня". На фото видно, як у закладу пошкоджена вітрина.



У Луцьку молодик розбив вітрину закладу "П'яна Вишня" / Фото з місцевих телеграм-каналів

До слова, поліція Волині 1 серпня затримала чоловіка, який погрожував працівникам ТЦК та поліції пістолетом. Зловмисника затримали після тривалого переховування в одній з квартир будинку Луцька, в приміщенні також провели обшуки.