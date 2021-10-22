У Луцьку діти копіюють "Гру в кальмара" та "вбивають" одне одного: шокуюче відео

Вплив південнокорейського серіалу "Гра у кальмара" відчули вже й в Україні. Мешканці Луцька помітили, як місцеві діти прямо у своєму дворі намагаються спародіювати звідти жорстокі сцени.

Відповідні кадри з'явилися у мережі. На них діти намагаються повторити моторошну сцену із розстрілом із першого епізоду серіалу.

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Що робили діти у Луцьку

На відео видно, як у дворі одного з будинку, бавляться діти, віком приблизно 8 – 10 років. Те, що вони робили, нагадувало імітацію однією з небезпечних ігор у "Грі в кальмара". Маленька дівчинка рахувала, а потім здійснювала у бік хлопчиків "постріл". Після цього дитина, на яку вона вказувала, падала на траву й вдавала, що вмирає.

"Гра в кальмара" по-українськи: дивіться відео



Зазначимо, що серіал із 9 епізодів оповідає про людей, яким потрібні гроші. Через це вони погоджуються на участь у дитячих іграх. Переможець отримає чимало грошей, але інші – загинуть.

Як відреагували у мережі

За 2 дні відео з Луцька переглянули тисячі українців. На побачене вони реагують по-різному, але більшість звертають увагу на те, що важливим є те, як діти сприймають гру, та звідки про неї дізнаються.