У Луцьку жінка впала в люк, поки билась з комунальниками: епічне відео

Через відсутність гарячої води у Луцьку виник конфлікт між подружньою парою та працівниками комунальної служби. Чоловік з жінкою напали на ремонтну бригаду.

Місцеві ЗМІ розповіли про інцидент, який трапився у Луцьку на вулиці Захарова.

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У Луцьку відбулось епічне протистояння між комунальниками та подружньою парою

Наразі у багатьох районах Луцька відсутня гаряча вода, тому що у місті змінюють тепломережі. Майстер ремонтної бригади розповів про інцидент, який трапився на вулиці Захарова. Поки комунальники проводили роботи, спершу до них підійшла жінка, яка нецензурно висловлювалась і просила, щоб швидше проводили ремонт і вмикали гарячу воду. Згодом до неї долучився її чоловік.

Комунальники сказали йому, щоб він пішов і не заважав їм працювати. Тоді чоловік кудись пішов й повернувся у чорному одязі та з маскою на обличчі. В одній руці у нього був прив'язаний молоток, а в іншій руці був ніж. Працівники викликали поліцію і чоловік просто втік.

Згодом бригада пішла на обід, а по поверненню чоловік з жінкою вже чекали на них з дубинкою. Тоді, за словами ремонтного майстра, чоловік цеглиною розбив голову працівнику. Нападника заломили і поклали на землю. Тоді "увімкнулася" жінка – вона почала кидатись загородженням, кинула його в працівника, а коли відходила назад то впала у відкритий люк.

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