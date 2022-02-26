У Луцьку – повітряна тривога
26 лютого 2022 , 16:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне. Волинь
У Луцьку – повітряна тривога. Усім громадянам порадили піти в укриття.
Повітряна тривога вже звучала у Луцьку близько 13:30. В укриттях місцеві мешканці перебували доти, доки не почули повідомлення про відбій.
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Раніше міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у Луцьку під час увімкнення системи оповіщення усі церкви, що мають дзвони, будуть посилено бити у набат. Все – через те, що сирени чути погано.
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