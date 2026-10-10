10 жовтня, 19:51
Оновлено - 20:10, 10 жовтня
У Луцьку прогриміли вибухи
Росія обстрілювала українські міста у суботу, 10 жовтня. Країна-агресорка атакувала Луцьк.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Що відомо про російську атаку?
Росія продовжує тероризувати українські міста дронами. Повітряні сили писали про рух реактивного безпілотника на Луцьк
О 19:29 у місті прогриміли вибухи. У Луцьку працює ППО.
Де зараз небезпека: дивіться карту
Також ввечері 10 жовтня Росія атакувала центр Одеси реактивними БпЛА. Країна-агресорка пошкодила адмінбудівлю та припарковані автомобілі.