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24 Канал Новини України У Луцьку прогриміли вибухи
10 жовтня, 19:51
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Оновлено - 20:10, 10 жовтня

У Луцьку прогриміли вибухи

Данило Жоров

Росія обстрілювала українські міста у суботу, 10 жовтня. Країна-агресорка атакувала Луцьк.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Що відомо про російську атаку?

Росія продовжує тероризувати українські міста дронами. Повітряні сили писали про рух реактивного безпілотника на Луцьк

О 19:29 у місті прогриміли вибухи. У Луцьку працює ППО.

Де зараз небезпека: дивіться карту

Також ввечері 10 жовтня Росія атакувала центр Одеси реактивними БпЛА. Країна-агресорка пошкодила адмінбудівлю та припарковані автомобілі.

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