У Луцьку чоловіка, який нібито сам виховує доньку, затримали й доставили в ТЦК: що каже поліція

У мережі оприлюднили відео того, як у Луцьку правоохоронці та представники ТЦК затримують чоловіка. Як з'ясувалося, він не оновив свої військово-облікові дані та перебував у розшуку.

Так пояснило цей інцидент Головне управління Національної поліції у Волинській області. Там також нагадали, що 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким чоловіки віком 18 – 60 років до 16 липня 2024 року мали оновити свої військово-облікові дані.

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У Луцьку чоловіка затримали й доставили до ТЦК

Одне із місцевих видань із посиланням на очевидців звернуло увагу на відео, яке з'явилося у мережі зранку, 19 вересня. На оприлюднених кадрах видно, як правоохоронці надягають наручники на чоловіка, який лежить на землі, а потім забирають його із собою.

У мережі зазначали, що затриманий чоловік нібито самостійно виховує шестирічну дитину, а отже, має право на відстрочку від мобілізації. Також писали, що він працює зварювальником і допомагає ремонтувати техніку Збройних Сил України.

У Нацполіції розповіли, що насправді чоловік чинив опір військовослужбовцям ТЦК та СП і правоохоронцю під час перевірки його військово-облікових документів. Як з'ясувалося, він не оновив дані та перебував у розшуку.

Крім того, виконувати законні вимоги правоохоронців чоловік відмовлявся та намагався втекти. Тож працівникам поліції довелося затримати його та передати до Луцького ТЦК та СП.

Зверніть увагу! На період дії воєнного стану, згідно зі статтею 32 Закону України "Про Національну поліцію", правоохоронець має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред’явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.