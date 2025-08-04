Ймовірна донька диктатора Володимира Путіна Луїза Розова вперше відкрито розповіла про своє життя та поділилася новими фото. Вона назвала лідера Росії винним у смертях людей.

У свідоцтві про народження дівчини казано по батькові – "Володимирівна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про ймовірну доньку Путіна?

Луїза Розова народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. ЗМІ пишуть, що її мати, ймовірно, була коханкою Володимира Путіна і після народження доньки значно розбагатіла. А у свідоцтві про народження дівчини графа "батько" порожня.

Дотепер Луїза ретельно приховувала своє обличчя у соцмережах, проте нещодавно вперше виклала селфі.

Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала мою,

– написала дівчина в одному з дописів.

Ймовірна донька російського диктатора / Фото з телеграму Bild

За даними ЗМІ, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Луїза покинула рідну країну і тепер живе у Франції. За межами Росії їй постійно нагадували про її походження.

"Я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене?", – заявила Луїза.

Дівчина висловила сум через те, що не може відвідати рідне місто. Проте не згадала про страждання людей саме через війну.