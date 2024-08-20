На Львів насувається гроза з градом

У Львові очікують сильну грозу сьогодні ввечері, 20 серпня. Можливий град та шквальний вітер. Жителів міста закликали бути обережними.

Львівська міська рада попередила про погіршення погодних умов близько 21:00.

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"Штормове попередження: до кінця доби синоптики прогнозують по Львову грозу та вітер швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Можливий град, тож будьте обережні", – ідеться у повідомленні.

Небо над Львовом уже затягнуло грозовими хмарами.



На Львів насувається гроза / Фот 24 Каналу, Ярослава Погончука



Львів перед грозою / Фото з фейсбуку Ігоря Зінкевича

Перед грозою небо у Львові "запалало" / Фото з фейсбуку Ігоря Зінкевича

Зауважимо, що у неділю, 18 серпня, на Львівщині теж вирувала негода. Зокрема, постраждав Стрийський район, де унаслідок грози затопило вулиці, повалило дерева. Також унаслідок шторму на вагон приміського поїзда 6424 Стрий – Івано-Франківськи впало дерево. Внаслідок інциденту травмовадлись пасажири та залізничники.