Перемога усіх українців: Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року

Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025. Ця перемога є заслугою кожного українського міста.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Міжнародний конкурс провели в Албанії.

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Львів — молодіжна столиця Європи 2025

Садовий розповів, що журі міжнародного конкурсу в албанському місті Тірана офіційно оголосило Львів молодіжною столицею Європи 2025.

Насправді це статус і заслуга кожного українського міста, кожного українця та українки, які боронять наше майбутнє і плекають перемогу. Слава Україні! Слава Українській молоді!

– заявив міський голова.

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Також новиною про перемогу Львова поділився заступник міського голови Андрій Москаленко.

"Щойно в Тірані оголосили результати! Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року. І разом зі Львовом перемогли всі українські міста – від Львова до Маріуполя, від Херсона до Києва. Адже це спільне заявка. Перемогла Україна", – зауважив Москаленко.

Він додав, що ця перемога – це шана всій українській молоді. Всім тим, хто боронить незалежність та наближає перемогу – захисникам, волонтерам, підприємцям тощо.

"Кожному і кожній! Слава Україні! Наша головна перемога – попереду! Слава ЗСУ! Дякую конкурентам – містам Ізміру, Тромсо, Фуенламбраді – за честь було з Вами змагатись!" – підсумував заступник мера.

Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року / Фото Андрія Москаленка

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