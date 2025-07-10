Аномальний дощ бушує у Львові: синоптики попередили, скільки триватиме негода

Львів охопив справжній погодний апокаліпсис. Такий інтенсивний дощ триватиме протягом всієї доби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на попередження Львівського обласного центру з гідрометеорології.

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Скільки буде дощ у Львові

Синоптики попередили про стихійні метеорологічні явища у Львові. У четвер, 10 липня, по території міста та області оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.

До кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ (≥80 мм за 12 год і менше, в селенебезпечних районах ≥50 мм за 12 год і менше),

– вказують у РЦГМ.

Попередження про небезпечні погодні явища / Львівський РЦГМ

У Львівській ОВА попросили утриматися від поїздок без нагальної потреби, не перебувати під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач.

Що зараз відбувається у Львові та околицях

Погана погода вже встигла наробити біди у регіоні. Зокрема, через сильну зливу з берегів вийшла річка Зубра, що розташована неподалік Львова. Підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також у Сокільниках. Місцями рівень води сягає майже трьох метрів – на щастя, йдеться про нежитлові зони.

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Міський голова Андрій Садовий попередив, що існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок,

– додав він.

У Львівській міській раді зазначили, що на місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно.

Вулиці Львова під час негоди 10 липня / фото ЛМР

Також через негоду на Львівщині майже 200 населених пунктів залишилися без світла.