Аномальний дощ бушує у Львові: синоптики попередили, скільки триватиме негода
- У Львові оголошено ІІІ рівень небезпеки через інтенсивний дощ, який триватиме до кінця доби 10 липня.
- Негода спричинила підтоплення в місті та області, а також залишила без світла майже 200 населених пунктів.
- Місцева влада закликає утриматися від поїздок без нагальної потреби та уникати небезпечних місць.
Львів охопив справжній погодний апокаліпсис. Такий інтенсивний дощ триватиме протягом всієї доби.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на попередження Львівського обласного центру з гідрометеорології.
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Скільки буде дощ у Львові
Синоптики попередили про стихійні метеорологічні явища у Львові. У четвер, 10 липня, по території міста та області оголошено ІІІ рівень небезпеки, червоний.
До кінця доби 10 липня збережеться надзвичайний дощ (≥80 мм за 12 год і менше, в селенебезпечних районах ≥50 мм за 12 год і менше),
– вказують у РЦГМ.
Попередження про небезпечні погодні явища / Львівський РЦГМ
У Львівській ОВА попросили утриматися від поїздок без нагальної потреби, не перебувати під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач.
Що зараз відбувається у Львові та околицях
Погана погода вже встигла наробити біди у регіоні. Зокрема, через сильну зливу з берегів вийшла річка Зубра, що розташована неподалік Львова. Підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також у Сокільниках. Місцями рівень води сягає майже трьох метрів – на щастя, йдеться про нежитлові зони.
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Міський голова Андрій Садовий попередив, що існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.
Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок,
– додав він.
У Львівській міській раді зазначили, що на місцях працюють аварійні бригади, однак доки не припиняться дощі, повноцінно усунути наслідки підтоплень складно.
Вулиці Львова під час негоди 10 липня / фото ЛМР
Також через негоду на Львівщині майже 200 населених пунктів залишилися без світла.