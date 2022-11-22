Вечірній Львів огорнув густий молочний туман: фото, ніби з казки

22 листопада 2022 , 22:25
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Львів увечері 22 листопада огорнув густий туман. Старовинне місто наче телепортувалося у казку.

У мережі львів'яни та львів'янки діляться красивими фото. Львів о такій порі – чудова локація для зустрічі з дивом. 

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Журналісти 24 каналу прогулялася містом, аби показати вам ці світлини. 


Львів огорнув густий туман / Фото Мар'ян Чупак

У такий час згадуються усі місцеві легенди й байки. Вулички – у позолоті світла ліхтарів. 


В останні вечори листопада місто стає магічним / Фото Мар'ян Чупак

Туман додає загадковості кожній місцевій локації. 


Казковий Львів кутається у туман / Фото Жанни Клименко
 

Тарас Григорович у вечірньому тумані / Фото Жанни Клименко
 
Здається, що до міста завітали дива / Фото Юлії Гриценко
 

Деякі вулиці міста огортає темрява через планові вимкнення / Фото Alex Storozhuk

 

Львів огорнув густий туман / Фото Дарини Жданович

Рятувальники попереджають, що туман у Львові буде до кінця доби 22 листопада та на початку доби 23 листопада. Місцевих жителів закликають бути обережними. Окрім того, повідомляють про ожеледицю.

 
Автор: Мар'яна Бекало