Вечірній Львів огорнув густий молочний туман: фото, ніби з казки

Львів увечері 22 листопада огорнув густий туман. Старовинне місто наче телепортувалося у казку.

У мережі львів'яни та львів'янки діляться красивими фото. Львів о такій порі – чудова локація для зустрічі з дивом.

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Журналісти 24 каналу прогулялася містом, аби показати вам ці світлини.



Львів огорнув густий туман / Фото Мар'ян Чупак

У такий час згадуються усі місцеві легенди й байки. Вулички – у позолоті світла ліхтарів.



В останні вечори листопада місто стає магічним / Фото Мар'ян Чупак

Туман додає загадковості кожній місцевій локації.