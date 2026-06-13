Своєю історією Ірина Сняданко поділилася у фейсбуці.

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Що розповіла Ірина Сняданко про погрози з боку студента?

Ірина Сняданко написала, що інцидент трапився із нею в одному з львівських університетів. За словами докторки психологічних наук, конфлікт виник під час складання комісії студентом магістратури з психології.

Вчора я відчула себе в сильній небезпеці. Це на роботі, в університеті у Львові,

– написала Сняданко у соцмережах.

Довідково! Ірина Сняданко – докторка психологічних наук, професорка та завідувачка кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права, психології та психотерапії Національного університету Львівська політехніка.

Викладачка розповіла, що попросила військовослужбовицю, яка перебувала в корпусі, залишитися поруч під час зустрічі зі студентом, оскільки вважала його поведінку потенційно небезпечною. Сам молодик мав здати комісію, але запізнився на 30 хвилин.

Як зазначила Сняданко, перша напружена ситуація виникла ще до початку оцінювання його знань.

"Перший моторошний сигнал відчула при зустрічі з ним на коридорі, коли він нахилив свою голову прям впритул до мого обличчя та каже: "Чому ви зі мною не вітаєтесь, я ж з вами привітався?". Тобто розмова одразу почалась з порушення дистанції, звинувачень, маніпуляції на фізичному і моральному рівнях", – зазначила викладачка.

Після завершення комісії, стверджує Сняданко, студент почав висловлювати наміри оскаржувати результати та з'ясовувати ситуацію. Викладачка заявила, що через тиск з його боку просила викликати поліцію.

Наявність на коридорі військової, яку я попросила постояти поруч, дала можливість "небезпечному" студенту не вдаватись до маніпуляцій на тему війни. Адже саме цей козир він дістає при "роботі" з кожним викладачем окремо,

– написала доктор психологічних наук.

Окремо Ірина Сняданко навела інформацію, отриману від колег, що цей студент раніше з'являвся в корпусі зі зброєю. За словами викладачки, молодик не погрожував нею безпосередньо, але його прохання задовольняли, щоб він швидше пішов.

Також повідомляється, що студент годинами міг ходити коридорами, чекати під дверима, вдягав одяг капелана та кропив святою водою поверх.

Тому Сняданко порушила питання безпеки в українських вишах та закликала до запровадження додаткових заходів контролю.

Зокрема, висловилася за встановлення металошукачів на вході до університетських корпусів, розширення можливостей для виклику поліції у конфліктних ситуаціях, а також запровадження медичної довідки про здатність до навчання та незалежного оцінювання знань на виході з університету.

Викладачка зазначила, що відчуває себе незахищеною в подібних ситуаціях, і порівняла українські реалії з практикою у США, де, за її словами, підвищення голосу чи ігнорування відмови є підставою для виклику поліції.

24 Канал намагається отримати коментар поліції щодо того, чи зверталися до них стосовно цього інциденту та чи розслідують вони цю справу. Як тільки ми отримаємо відповідь, то обов'язково доповнимо цю новину.

Нагадаємо, нещодавно у ЛНУ стався скандал зі студенткою-полячкою, яка провчилася 4 роки у виші, склала сесію, сплатила за все своє навчання, але не отримала диплом на виході. Причиною стала відсутність потрібних документів, тож тепер між громадянкою Польщі та університетом триває суд.