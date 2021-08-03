Причина відключення світла – проведення планових та аварійно-відновлювальних робіт після буревію. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво У Львові перекриють кілька вулиць через благодійний велопробіг з Арсеном Мірзояном

Де не буде світла з 9:00 до 17:00

вулиця Балабанівка – будинки № 14А, 17, 18, 20, 5, 5а, 7, 8, 9;

вулиця Банківська – будинки № 3, 5;

вулиця Басараб – будинок № 3;

вулиця Бескидська – будинки № 27, 31, 38;

вулиця Богданівська – будинок № 46;

вулиця Вербова – будинки № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 1А, 22, 26 – 28, 27а, 28, 2б, 2в, 3, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 5б, 8, 9;

вулиця Вовка – будинки № 5, 5а, 7, 9;

вулиця Гайова – будинки № 12, 14, 18, 2, 4, 6, 8;

вулиця Глинянський Тракт – будинки № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 34Б, 34В, 35, 36А, 36Б, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40А, 41, 43, 45, 47, 47а, 47В, 49, 51, 53, 55а;

вулиця Голинського – будинки № 10, 12, 14, 14А, 14Б, 14В, 16, 4, 6, 7, 8, 9;

вулиця Дорошенка – будинок № 7;

вулиця Духновича – будинки № 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17а, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 7, 8;

вулиця Загірна – будинки № 1, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 37, 38, 38а, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 44а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58а, 6, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а, 7, 70, 71, 73, 8, 8а;

вулиця Залізнична – будинки № 10, 12, 14, 14а/10, 14а/2, 14а/3, 14а/4, 14а/5, 14а/6, 14а/7, 14а/8, 14а/9, 16а, 2, 24, 32, 34, 36, 38, 4, 6, 8;

вулиця Замарстинівська – будинки № 180, 182, 184, 186, 190, 210, 217;

Зауважте На Львівщині побільшало підозр на інфікування штамом Дельта

1-й Заозерний провулок – будинки № 2, 4, 6;

2-й Заозерний провулок – будинки № 1, 10, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9;

4-й Заозерний провулок – будинки № 15, 17;

вулиця Зелена – будинки № 1, 11, 11а, 176, 184, 2, 3, 4, 5, 5д, 5ц, 6, 7, 9;

вулиця Козацька – будинки № 11, 11а, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 28, 28а, 28б, 29, 2а, 3, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 37а, 37б, 38, 4, 40, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9а, 9Б;

вулиця Коперника – будинки № 1, 10, 5;

вулиця Кошова – будинки № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Б, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

вулиця Кривчицька Дорога – будинки № 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 87А, 88, 89, 89а, 89б, 89В, 90, 91, 93, 97, 99:

вулиця Кругла – будинки № 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9;

вулиця Львівська (Брюховичі) – будинки № 60, 60б, 60в, 64а, 64б, 64в, 64г, 66, 66А, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 78 Є, 78а, 79, 80, 80А, 80Б, 80В, 80г, 82, 82А, 84, 86, 88, 90, 90А;

вулиця Марунька – будинки № 12А;

вулиця Нагірна – будинки № 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 22, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 40а, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б(0164), 47в, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 56, 56а, 59, 6, 60, 60а, 61, 61А, 62, 62а, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 74, 76, 8, 81, 82, 86, 88, 9;

вулиця Над Ставом – будинки № 10, 2, 4, 6, 6а, 7;

вулиця Пляжна – будинки № 1, 15, 5 – 7, 7, 9, 9а;

вулиця Потічок – будинки № 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 2, 2б, 6;

вулиця Ржегоржа – будинки № 10, 13, 7;

вулиця Розточчя – будинки № 1, 10, 100, 100а, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 114а, 116, 116а, 118, 12, 120, 124, 126, 128, 13, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 26г, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 3а, 3б, 3в, 4, 40, 42, 42а, 44, 46а, 48, 5, 50, 50а, 52, 52а, 54, 56, 58, 5а, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 9, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 98а;

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вулиця Ромоданівська – будинки № 10, 5, 6, 8;

вулиця Рудненська – будинки № 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

вулиця Руставелі – будинки № 10, 10а, 2, 8, 8а;

вулиця Самокиша – будинки № 4А;

вулиця Свободи – будинки № 1, 1/3, 3, 5, 7;

вулиця Січових Стрільців – будинок № 20в;

вулиця Снігурівська – будинок № 5;

вулиця Старознесенська – будинки № 161, 176;

вулиця Табірна – будинок № 3;

вулиця Тарнавського – будинок № 104А;

вулиця Франка – будинок № 33;

вулиця Чагарникова – будинки № 11, 11а, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

вулиця Яричівська – будинки № 1, 11, 11А, 11В, 3, 5, 7, 9.

Зверніть увагу! Інформацію про інші планові та аварійні відключення світла у Львові можна дізнатись на сайті Львівобленерго.