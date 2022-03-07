Повідомлення про повітряну тривогу ні в якому разі не варто ігнорувати. Адже внаслідок ворожих обстрілів гинуть мирні люди, зокрема маленькі діти.

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Ніхто не знає, куди полетить ракета

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, чому в місті по кілька разів на день вмикають систему оповіщення.

3 – 4 рази на день є сирени, тому що ніхто не знає, куди полетить ракета, випущена з кораблів, які розташовані у Чорному морі чи в Білорусі, чи літак, який злітає,

– зазначив Садовий.

Мер додав, що, наприклад, остання велика атака, яка була, – це літаки ТУ-22, які вилетіли з Чорного моря та бомбардували Хмельницьку область.

Дивіться брифінг Андрія Садового та Марії Єфросиніної:

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