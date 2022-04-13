З 26 квітня у місті працюватимуть 50 чергових дошкільних навчальних закладів. Всі приміщення матимуть облаштовані укриття.
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Наразі у Львові вже починають формувати групи по 12 дітей. З міркувань безпеки на 2 – 3 дітей припадатиме 1 вихователь.
З міркувань безпеки вони (дитсадки – 24 канал) працюватимуть у співвідношенні 1 вихователь на 2 – 3 дитини. Таким чином перебування у садочках буде безпечним для діток, адже відповідальні зможуть швидко завести малечу до укриття,
– повідомив Андрій Садовий.
Як записати дитину у дитсадок
- За детальною інформацією зверніться до найближчого до вас закладу для дошкільнят.
- Певний дитсадок може не працювати, але там вам нададуть інформацію про найближчий резервний садочок.
- Отримати детальнішу інформацію можна за телефоном: 032 254 60 48.
Зі зрозумілих причин повного переліку закладів публічно надавати не будемо,
– пояснив мер Львова.
Глава міста додав, що відвідувати чергові садки зможуть й діти, яким довелось евакуюватися з інших областей України.
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