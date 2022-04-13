З 26 квітня у місті працюватимуть 50 чергових дошкільних навчальних закладів. Всі приміщення матимуть облаштовані укриття.

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Наразі у Львові вже починають формувати групи по 12 дітей. З міркувань безпеки на 2 – 3 дітей припадатиме 1 вихователь.

З міркувань безпеки вони (дитсадки – 24 канал) працюватимуть у співвідношенні 1 вихователь на 2 – 3 дитини. Таким чином перебування у садочках буде безпечним для діток, адже відповідальні зможуть швидко завести малечу до укриття,

– повідомив Андрій Садовий.

Як записати дитину у дитсадок

За детальною інформацією зверніться до найближчого до вас закладу для дошкільнят.

Певний дитсадок може не працювати, але там вам нададуть інформацію про найближчий резервний садочок.

Отримати детальнішу інформацію можна за телефоном: 032 254 60 48.

Зі зрозумілих причин повного переліку закладів публічно надавати не будемо,

– пояснив мер Львова.

Глава міста додав, що відвідувати чергові садки зможуть й діти, яким довелось евакуюватися з інших областей України.

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