С 26 апреля в городе будут работать 50 дежурных дошкольных учебных заведений. Все помещения будут обустроены укрытиями.

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В настоящее время во Львове уже начинают формировать группы по 12 детей. Из соображений сохранности на 2 – 3 ребенка будет приходиться 1 воспитатель.

Из соображений безопасности они (детсады – 24 канал) будут работать в соотношении 1 воспитатель на 2 – 3 ребенка. Таким образом пребывание в садах будет безопасным для деток, ведь ответственные смогут быстро завести малышей в укрытие.

– сообщил Андрей Садовый.

Как записать ребенка в детский сад

За подробной информацией обратитесь в ближайшее к вам заведение для дошкольников.

Определенный детсад может не работать, но там вам предоставят информацию о ближайшем резервном саду.

Получить более подробную информацию можно по телефону: 032 254 60 48.

По понятным причинам полный список заведений публично предоставлять не будем,

– объяснил мэр Львова.

Глава города добавил, что посещать дежурные сады смогут и дети, которым пришлось эвакуироваться из других областей Украины.

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