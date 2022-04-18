Про це Максим Козицький розповів під час брифінгу, передає 24 канал.

До теми Ціллю міг бути і вокзал, а удари були з літаків і з Каспійського напрямку, – Козицький

За його словами, запуски ракет під час другої тривоги здійснювали з російських кораблів у Чорному морі.

Під час наступної тривоги запуск ракет відбувався зі сторони Чорного моря, але вони до нас не долетіли,

– заявив він.

Що відомо про ракетний обстріл Львова: коротко

У Львові зранку 18 квітня був ракетний обстріл російських окупантів. Наразі відомо про 7 загиблих , ще близько 10 осіб поранені, серед них – дитина. За попередньою інформацією, вороги атакували ракетами 3 військові об'єкти.

, ще близько 10 осіб поранені, серед них – дитина. За попередньою інформацією, вороги атакували ракетами 3 військові об'єкти. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ціллю міг бути і вокзал, а удари завдали з літаків із Каспійського напрямку.

Також одна з ракет поцілила у цивільний об'єкт – шиномонтаж . За даними мера міста, пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу.

. За даними мера міста, пошкоджено чи знищено близько 40 автомобілів. Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. Ще одна з ракет влучила поблизу залізничного вокзалу. Відомо, що серед пасажирів або співробітників залізниці постраждалих немає.

Відео до теми – через ракетну атаку по Львову загинули 6 людей