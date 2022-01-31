Податок на церкву: жителі прильвівського села почали отримувати дивні рахунки

"Рахунок" був написаним від руки. У ньому зазначили борги за кілька років.

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У Підбірцях збирають податок на церкву

У селі Підбірці, яке розташоване в Личаківському районі Львова, місцеві жителі отримують рахунки із вигаданими боргами. Підприємець Микола Федан у фейсбуці оприлюднив фото писаного від руки папірця, у якому мовилось про те, він має "заборгованість податку на церкву".

Розсмішило сьогодні мене. Я не ходжу в церкву і не укладав ніяких договорів. Але церква вирішила мене оподаткувати, не питаючи мене нічого,

– написав чоловік.

З 2013 року Федан буцімто заборгував 2530 гривень. До 2016 року "податок" становив 220 гривень, а потім зріс до 330. Чоловік зауважив, що перестав ходити до церкви, коли дізнався про такі побори.



Чоловік буцімто заборгував 2530 гривень податку на церкву / Фото Микола Федан

Записку залишила місцева жителька

Журналісти зателефонували за номером, який вказали в записці. Слухавку підняла жінка, яка представилась Анною. Своєї посади співрозмовниця не уточнила й сказала, що вона – жителька села і "людина з Богом в серці".

"Родина Миколи протягом довгого проміжку часу не сплачувала кошти на допомогу церкві, тож їм надійшов рахунок "на тацю" за всі роки, але то все від щирого серця, адже ми всі допомагаємо церкві", – зауважила жінка.

Вона додала, що церква не може змусити когось платити, адже для цього немає відповідного документа. Тому чоловік може не погашати свою заборгованість. Однак, за її словами, "на все воля Божа і там зарахується"