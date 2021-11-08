П'яна мама спала на землі: 4-річну дитину, яку знайшли вночі у Львові, прилаштували в притулок

Дитину вже прилаштували в притулок. На матір винесли постанову.

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Замерзлий хлопчик стояв біля п'яної мами, яка спала на землі

Опівночі 7 листопада на вулиці Петлюри перехожі зупинили патрульний автомобіль. Вони розповіли, що біля одного з будинків стоїть безпорадний маленький хлопчик. Біля дитини на землі лежала жінка.

Патрульні негайно вирушили на місце виклику. 4-річний хлопчик дуже змерз. Його матір у стані сильного алкогольного сп'яніння спала на землі. Поліцейські, не гаючи часу, викликали швидку допомогу. Дитину скерували на огляд у медзаклад.

Після цього спільно із працівниками ювенальної превенції хлопця влаштували в притулок. На 43-річну жінку винесли постанову за "появу в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль".



Дитина наразі перебуває у притулку / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Доньку наркозалежних знайшли на дитмайданчику

Ще один випадок трапився вдень 7 листопада. Небайдужа львів'янка побачила на дитячому майданчику на вулиці Княгині Ольги дівчинку віком приблизно 5 років. Дитина перебувала без дорослих.

Патрульні знайшли помешкання дівчинки на вулиці Лук'яна Кобилиці. У квартирі були її 46-річний батько, 38-річна матір та 1-річний братик. Батьки зізналися поліцейським, що вони – наркозалежні. Оскільки умови проживання дітей були антисанітарними, патрульні скерували туди інспектора ювенальної превенції.



Дівчинка була на вулиці без нагляду / Фото Патрульної поліції Львівщини



Її батьки виявились наркозалежними / Фото Патрульної поліції Львівщини